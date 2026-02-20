Logo
Једна особа погинула у тешкој несрећи: Ватрогасци сијеку возило да би извукли тијело

Једна особа погинула у тешкој несрећи: Ватрогасци сијеку возило да би извукли тијело
Фото: АТВ

Током пријеподневних сати на магистралном путу Пријепоље према Великој Жупи у мјесту Суводо дошло је до тешке саобраћајне незгоде у којој је према првим незваничним информацијама једна особа изгубила живот.

- Аутомобил је потпуно смрскан, ватрогасци сијеку возило како би извукли возача - каже за РИНУ један од очевидаца.

Саобраћај на овој дионици магистралног пута одвија се отежано.

Саобраћајна несрећа

Prijepolje

