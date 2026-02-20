Једна особа погинула у тешкој несрећи: Ватрогасци сијеку возило да би извукли тијело

Извор:
Телеграф
20.02.2026
13:18
Коментари:0
Током пријеподневних сати на магистралном путу Пријепоље према Великој Жупи у мјесту Суводо дошло је до тешке саобраћајне незгоде у којој је према првим незваничним информацијама једна особа изгубила живот.
- Аутомобил је потпуно смрскан, ватрогасци сијеку возило како би извукли возача - каже за РИНУ један од очевидаца.
Саобраћај на овој дионици магистралног пута одвија се отежано.
