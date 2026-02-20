Logo
Large banner

Донесена наредба: Без истраге о вртићу у Пелагићеву

Извор:

СРНА

20.02.2026

13:01

Коментари:

0
Донесена наредба: Без истраге о вртићу у Пелагићеву

Добојско Окружно јавно тужилаштво донијело је наредбу о неспровођењу истраге против начелника Пелагићева Славка Тешића у вези са пријавом због наводне злоупотребе службеног положаја и несавјесног рада у служби у вези са изградњом дјечијег вртића јер је утврђено да нема обиљежја наведених кривичних дјела, као ни било којег другог прописаног Кривичним законом Републике Српске, речено је Срни у овој правосудној институцији.

"Окружно јавно тужилаштво Добој је 30. јула 2024. године донијело наредбу о неспровођењу те истраге", навели су из овог тужилаштва.

Предметна наредба донесена је након извршених провјера навода пријаве, прикупљених потребних обавјештења и релевантне документације.

Анонимна кривична пријава против начелника општине Пелагићево Славка Тешића запримљена је у Окружном јавном тужилаштву у Добоју 10. јуна 2024. године.

У пријави против Тешића је, између осталог, било наведено да је током изградње вртића дошло до низа неправилности и злоупотреба с циљем повећања цијене и вриједности радова.

Подијели:

Тагови :

Пелагићево

Вртић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Приједор: Начелник кажњен јер није закрпио рупу на путу

Градови и општине

Приједор: Начелник кажњен јер није закрпио рупу на путу

5 ч

0
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Градови и општине

МУП Српске издао обавјештење: Не постоји разлог за узнемиреност

7 ч

0
Инвазија даброва у околини Градишке: Дању и ноћу падају стабла

Градови и општине

Инвазија даброва у околини Градишке: Дању и ноћу падају стабла

7 ч

0
Дан жалости у Добоју због смрти Борислава Паравца

Градови и општине

Дан жалости у Добоју због смрти Борислава Паравца

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

40

Сахрањен Борислав Паравац

15

20

Мушкарац истренирао пса да илегално баца ђубре: Појавио се невјероватан снимак

15

20

Криза у краљевској породици: 82 одсто Британаца жели Ендрјуа ван реда за пријесто

15

09

Додик: Остајем веома активан у политици, све ћу их побиједити

15

06

Шиљак прешао у СПС: Без иједног одборника у Сокоцу остала СП

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner