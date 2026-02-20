Донесена наредба: Без истраге о вртићу у Пелагићеву

Извор:
СРНА
20.02.2026
13:01
Коментари:0
Добојско Окружно јавно тужилаштво донијело је наредбу о неспровођењу истраге против начелника Пелагићева Славка Тешића у вези са пријавом због наводне злоупотребе службеног положаја и несавјесног рада у служби у вези са изградњом дјечијег вртића јер је утврђено да нема обиљежја наведених кривичних дјела, као ни било којег другог прописаног Кривичним законом Републике Српске, речено је Срни у овој правосудној институцији.
"Окружно јавно тужилаштво Добој је 30. јула 2024. године донијело наредбу о неспровођењу те истраге", навели су из овог тужилаштва.
Предметна наредба донесена је након извршених провјера навода пријаве, прикупљених потребних обавјештења и релевантне документације.
Анонимна кривична пријава против начелника општине Пелагићево Славка Тешића запримљена је у Окружном јавном тужилаштву у Добоју 10. јуна 2024. године.
У пријави против Тешића је, између осталог, било наведено да је током изградње вртића дошло до низа неправилности и злоупотреба с циљем повећања цијене и вриједности радова.
Градови и општине
5 ч0
Градови и општине
7 ч0
Градови и општине
7 ч0
Градови и општине
7 ч0
Најновије
Најчитаније
15
40
15
20
15
20
15
09
15
06
Тренутно на програму