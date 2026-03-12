Ференцварош савладао Брагу

Аутор:АТВ
Фудбалери мађарског Ференцвароша побиједили су португалску Брагу резултатом 2:0 (1:0), у првом мечу осмине финала Лиге Европе! Поготке за екипу коју са клупе предводи Роби Кин постигли су Габи Каничовски у 32. минуту и Лени Џозеф у 69. минуту.
Домаћини су повели након пола сата игре. Габи Каничовски је у 32. минуту сјајним продором пробио одбрану Браге и прецизним ударцем са ивице казненог простора погодио доњи десни угао немоћног голмана Лукаша Хорничека.
Иако је Брага у првом делу имала неколико опасних прилика преко Родрига Залазара и Махоа Доржелеса, домаћи голман Давид Гроф био је на висини задатка.
Питање побједника решено је у 69. минуту. Себраилс Макрецкис је након лијепе тимске акције асистирао Ленију Џозефу, који се нашао усамљен у шеснаестерцу и снажним ударцем "закуцао" лопту у мрежу за 2:0.
Тренер Браге, Карлос Висенс, покушао је бројним изменама у последњих двадесет минута да промијени ритам утакмице, уводећи Навара, Горбија и Габрија Мартинеза, али одбрана Ференцвароша, предвођена сигурним Грофом, издржала је све налете. Брага је у самој завршници, током судијске надокнаде од четири минута, покушала да запријети кроз бројне корнере Дијега Родригеза, али без успјеха.
Фудбалери шпанске Селте и француског Лиона одиграли су нерешено 1:1 (1:0) у драматичном сусрету у Вигу. Домаћи тим је већи дио другог полувремена играо са десеторицом играча, што је екипа Паула Фонсеке искористила у самој завршници меча.
Селта је повела у 25. минуту голом Хавијера Руеде, који је након прецизне асистенције погодио сам угао гола Доминика Грајфа. Домаћини су контролисали ритам у првом полувремену, а добру прилику за дуплирање предности пропустио је Борха Иглесијас у 33. минуту.
Кључни тренутак утакмице догодио се у 55. минуту када је управо Борха Иглесијас добио други жути картон, оставивши своју екипу на цједилу. Лион је након тога преузео потпуну иницијативу, ређале су се прилике Романа Јаремчука и младог Ендрика, али је голман Селте Јонут Раду био изванредан на линији.
Ипак, у 87. минуту притисак гостију је уродио плодом. Бразилац Ендрик се изборио за простор на ивици шеснаестерца и упутио низак ударац који је завршио у мрежи за 1:1, и то послије грешке голмана Селте. Услиједила је вишеминутна драма и провера путем ВАР технологије због потенцијалног прекршаја у зачетку акције, али је судија Ерик Ламбрехтс на крају потврдио погодак.
У екипи Селте од 63. минута играо је српски репрезентативац Михаило Ристић, који је ушао умјесто Оскара Мингуезе, преноси Телеграф.
