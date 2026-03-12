"Барсина академија" стиже у Лакташе: Пријаве су отворене, број мјеста ограничен

Аутор:Никола Лучић
12.03.2026
13:40
Коментари:0
Камп „Барса академија“ за дјечаке и дјевојчице узраста од шест до 16 година стиже у Лакташе. У периоду од 21. до 26. јуна полазници ће имати прилику да тренирају под будним оком тренера из чувене „Ла Масије“, а најуспјешније очекује и одлазак у Барселону у најпознатију фудбалску школу на свијету.
"Циљ је да окупимо што више дјеце и да им прикажемо како се ради у Европи и свијету, конкретно у великој Барселони, односно "Ла Масији". То је и прилика да најбољи од њих, један дјечак и дјевојчица, се нађу седам дана у "Ла Масији", рекао је организатор Јово Шмања.
Барсина фудбалска школа током минулих година изњедрила је неке од најбољих фудбалера свих времена. Од Ћавија, Инијесте, Леа Месије, па све до данашњих звијезда Ламина Јамала и Педрија. Сви они прошли су кроз руке тренерских мађионичара, а концепт који даје резултат биће на дјелу и на предстојећем кампу.
"Барселона не ради кампове због новца, већ доста студиозно, са великим интересовањем за сваког појединца. Циљ ми је да дођемо до свих регија у бившој Југославији. Ове године имамо пет држава, девет градова и 12 кампова. Барселона ради све плански. Сваке године идем тамо, ове године идем четири пута. То је један разрађен систем који ће тек да расте", изјавио је Бранко Павлица, власник лиценце "Барса академије" за југоисточну Европу.
Град Лакташи има доста великих спортских дешавања ове године. Након јуниорске Лиге шампиона за кошаркаше у априлу, стиже и Барсин камп почетком љета.
"Хвала организаторима што им је била идеја да се камп одржи у Лакташима. Код нас у Лакташима је спорт, односно фудбал на високом нивоу. Велика је част за нас, да угостимо најбоље тренере из Барселоне, те да наша дјеца буду дио те приче", истакао је Бојић.
Пријаве за учеснике су отворене, а број мјеста је ограничен.
