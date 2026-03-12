Узнемирујуће откриће: Грађани упозорени да не излазе напоље

Аутор:АТВ
Мирну свакодневицу Јелсе на острву Хвару данас је прекинуло узнемирујуће откриће.
У самом центру мјеста, у потоку испод моста у близини малог парка, пронађена је одбачена ручна бомба и неколико празних метака, потврђено је из локалне општине.
Одмах по дојави, на терен су изашли полицијски службеници који су обезбиједили локацију и започели увиђај. Надлежни су путем званичних канала упутили хитан апел грађанима и туристима да се нипошто не приближавају овом дијелу насеља.
"На терену су полицијски службеници који проводе увиђај и подузимају све потребне мјере како би се осигурала максимална безбједност за грађане. Молимо све да поштују упутства полиције док траје осигурање подручја", наводи се у саопштењу Општине Јелса.
Иако су пронађени предмети лоцирани у потоку, акција се сутра наставља још већим интензитетом. Како сазнајемо, сутра ујутро ће полицијски рониоци детаљно претражити подморје у непосредној близини моста како би се утврдило да ли има још одбачених експлозивних средстава.
Овај инцидент изазвао је забринутост међу мјештанима, али из полиције увјеравају да је ситуација под контролом. Очекује се да ће више детаља о поријеклу експлозивне направе бити познато након завршетка криминалистичке обраде, преноси Дневник.хр.
