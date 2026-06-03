Јавни позив 2026: Подстицаји за инвестиције у прерађивачкој индустрији

Аутор:АТВ
Коментари:0
Министарство привреде и предузетништва Републике Српске објавило је Јавни позив за додјелу подстицаја за улагања у 2026. години, који је намијењен привредним субјектима из области прерађивачке индустрије.
Овај програм подржава технолошки развој, увођење технологија зелене економије и побољшање енергетске ефикасности предузећа.
Привредници могу добити подстицај за набавку нове производне опреме, машина, алата и инструмената који нису старији од пет година. Програм такође подржава инвестиције у циркуларну економију, што обухвата набавку опреме за рециклажу и уређаја за смањење загађења, попут филтера и пречистача отпадних вода. Поред тога, подстицаји су доступни за постављање соларних панела на производним објектима који ће се користити искључиво за властите потребе.
Минимална вриједност прихваћеног пројекта улагања за остваривање права на подстицај износи 50.000 КМ без ПДВ-а. Привредни субјекти који послују у развијеним и средње развијеним јединицама локалне самоуправе могу остварити поврат до 40 одсто вриједности улагања. За субјекте који раде у неразвијеним и изразито неразвијеним општинама, подстицај износи до 50 одсто вриједности прихваћених улагања.
Јавни позив остаје отворен 21 дан од дана објављивања, што значи да је крајњи рок за слање пријава 24. јун 2026. године. Привредници су дужни да уз захтјев доставе документацију о предмету улагања, док ће остале административне податке Министарство прибавити по службеној дужности. Захтјеви се достављају поштом или лично на адресу: Министарство привреде и предузетништва, Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, уз обавезну назнаку: „Подстицај за улагања у 2026. години – НЕ ОТВАРАТИ“.
Сви пратећи обрасци и детаљне информације доступни су на званичној интернет страници Министарства привреде и предузетништва. За сва питања заинтересовани се могу обратити на бројеве телефона 051/360-245 или 051/338-376, као и путем електронске поште на адресу јavni.poziv@mpp.vladars.rs.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч2
Наука и технологија
1 ч0
Регион
1 ч0
Друштво
1 ч0
Република Српска
1 ч2
Република Српска
2 ч1
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч3
Најновије
16
54
16
54
16
45
16
42
16
41
Тренутно на програму