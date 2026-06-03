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Допуна и м:ГО комбинација која ти доноси 1ГБ мобилног нета

Аутор:

АТВ
03.06.2026 15:14

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Банер реклама за М:ГО апликацију м:тел-а.
Фото: Уступљена фотографија

Ако користиш м:тел Допуну, сада је прави тренутак да унаприједиш своје дигитално искуство.

У периоду од 1. до 30. јуна 2026. године преузми м:ГО апликацију и региструј се, а м:тел ти аутоматски поклања бонус мобилни интернет од 1ГБ који можеш да користиш у мрежи м:тел-а, као и у ромингу у земљама Западног Балкана.

Бонус важи 24 часа од активације, идеално за сурфовање, друштвене мреже или навигацију док си у покрету.

Уз м:ГО апликацију имаш све на једном мјесту:

  • брзо и једноставно допуњаваш рачун
  • у сваком тренутку пратиш стање и потрошњу
  • паркинг у БиХ, Србији и Црној Гори плаћаш у само пар кликова
  • купујеш нет опције, активираш додатке и промоције без одласка на продајно мјесто
  • добијаш ексклузивне дигиталне погодности и обавјештења
  • штедиш вријеме - све рјешаваш директно са свог телефона

Преузми већ данас апликацију путем Гугл Плеј Сторе-а, Ап Сторе-а или Хуавеи АпГалерy, региструј се и искористи свој 1ГБ поклон мобилног нета.

Уз м:ГО све ти је лакше, брже и увијек при руци.

За више информација позови 066 10 10 10.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

м:тел

м:ГО апликација

интернет

друштвене мреже

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