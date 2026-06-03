Допуна и м:ГО комбинација која ти доноси 1ГБ мобилног нета

Аутор:АТВ
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Ако користиш м:тел Допуну, сада је прави тренутак да унаприједиш своје дигитално искуство.
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Бонус важи 24 часа од активације, идеално за сурфовање, друштвене мреже или навигацију док си у покрету.
Уз м:ГО апликацију имаш све на једном мјесту:
Преузми већ данас апликацију путем Гугл Плеј Сторе-а, Ап Сторе-а или Хуавеи АпГалерy, региструј се и искористи свој 1ГБ поклон мобилног нета.
Уз м:ГО све ти је лакше, брже и увијек при руци.
За више информација позови 066 10 10 10.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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