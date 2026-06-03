Самсунг представља The Movingstyle: преносиви телевизор дизајниран за модеран начин живота

Аутор:АТВ
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Нова категорија екрана која спаја мобилност, паметне функције и елегантан дизајн за забаву гдје год корисници то пожеле
Компанија Samsung Electronics представља The Movingstyle уређај, нови преносиви ТВ дизајниран за модеран начин живота, у којем флексибилност, мобилност и повезаност постају све важнији дио свакодневице. The Movingstyle доноси потпуно нови приступ кућној забави, омогућавајући корисницима да уживају у омиљеном садржају гдје год им највише одговара, од дневне собе и кухиње, до спаваће собе, кућне канцеларије или балкона.
The Movingstyle комбинује елегантан QXD екран дијагонале 27 инча, брзину освјежавања од 120Хз, функционалност екрана осјетљивог на додир и паметне функције у форми која превазилази традиционално схватање телевизора. Са уграђеном батеријом која омогућава до три сата бежичне употребе, скривеним точкићима за лако помјерање и одвојивим екраном са интегрисаним постољем, дизајниран је за кориснике који желе већу слободу у начину на који користе екран у свом дому.
Интуитивне контроле путем екрана осјетљивог на додир омогућавају корисницима да додирују, превлаче и скролују баш као на паметном телефону или таблету, што The Movingstyle чини погодним не само за гледање садржаја, већ и за рад, праћење фитнес садржаја, претраживање интернета и различите свакодневне активности.
Као дио повезаног Самсунг екосистема, The Movingstyle пружа приступ популарним стриминг сервисима, Самсунг Дејли+ функцијама и СмартТингс повезивању, док напредне могућности засноване на вјештачкој интелигенцији аутоматски оптимизују слику и звук у складу са окружењем и садржајем који се приказује. Корисници га такође могу једноставно повезати са другим Галакси уређајима, чинећи га беспријекорним дијелом свог дигиталног начина живота.
Поред функционалности, The Movingstyle се издваја и минималистичким дизајном, који се природно уклапа у различите ентеријере и сваком простору даје модеран естетски печат. The Movingstyle је осмишљен као уређај који не остаје на једном мјесту, већ се прилагођава ритму савременог живота и помјера тамо гдје је корисницима потребан.
Самсунг инспирише свијет и обликује будућност идејама и технологијама које доносе трансформацију.
Компанија редефинише свјетове телевизора, дигиталног оглашавања, паметних телефона, носивих уређаја, таблета, кућних апарата и мрежних система, као и меморије, ЛСИ система и ливених рјешења.
Самсунг такође усавршава технологије медицинских снимања, ХВАЦ рјешења и роботику, а исто тако ствара иновативне аутомобилске и аудио производе преко компаније Харман.
Уз свој СмартТингс екосистем, отворену сарадњу са партнерима и интегрисање АИ у своју понуду, Самсунг пружа савршено и интелигентно повезано искуство. За најновије вијести посјетите Самсунг Њузрум на адреси https://www.samsung.com/ba/news/.
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