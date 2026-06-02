Пољска жели да забрани кориштење мобилних телефона у школама

Аутор:АТВ
Коментари:0
Пољска жели да забрани млађима од 16 година да користе мобилне телефоне у школама од 1. септембра и планира да уведе строжа правила провјере старости за приступ порнографији, изјавио је премијер Доналд Туск.
Према предложеном закону, дјеци узраста од седам до 15 година било би забрањено да користе телефоне у школским просторијама, укључујући паузе између часова, а школе би добиле правни основ да им одузимају и чувају телефоне.
"Имамо цивилизацијски проблем зависности буквално свих, а посебно најмлађих, од платформи, игрица и слично. Схватамо да то може да има погубне посљедице по живот дјеце и по државу", изјавио је Туск.
Према посебном приједлогу закона, биле би уведене нове обавезе за веб-сајтове који нуде порнографију, да би се дјеци онемогућио приступ.
Механизам верификације старости не може да се заснива на декларацијама о старости, биометријским подацима или подацима о онлајн активности корисника, већ мора да буде дизајниран у складу са захтјевима приватности и заштите личних података, навела је Влада у образложењу приједлога закона.
Земље попут Холандије, Јужне Кореје и Италије забраниле су паметне телефоне у школама због њиховог утицаја на концентрацију и понашање.
Други су забранили - или разматрају забрану - приступ дјеце друштвеним мрежама.
(СРНА)
