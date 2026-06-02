Идеална за љетне дане: Направите освјежавајућу грчку салату с тјестенином

Грчка салата с тјестенином представља једноставан и лаган оброк који не захтијева велику припрему, а идеална је за љетне дане када се тражи нешто лагано, освјежавајуће и брзо.
Комбинација свјежег поврћа, фета сира и маслина у споју с тјестенином даје уравнотежен и укусан оброк који може послужити као ручак или вечера.
Састојци:
- 180 г тјестенине
- 1 краставац
- 2 парадајза
- 80 г фета сира
- 60 г црних маслина
- 2 кашике маслиновог уља
- 1 кашика лимуновог сока
- 1 кашика сухог оригана
- ½ кашика сухог босиљка
- 1 прстохват соли
- 1 прстохват свјеже мљевеног црног бибера
Припрема:
За припрему се најприје скуха тјестенина у посољеној води док не постане ал денте. Након кухања оциједи се и кратко испере хладном водом како би се зауставио процес кухања и тјестенина охладила, преноси Кликс
У међувремену се припрема поврће. Краставац се нареже на танке полумјесеце или мање коцкице, док се парадајз реже на крупније комаде како би задржао сочност. Маслине се по жељи могу преполовити.
Прелив се прави тако што се у мањој посуди помијешају маслиново уље, лимунов сок, сухи оригано, босиљак, со и свјеже мљевени бибер. Све се добро измијеша како би се састојци сјединили.
Охлађена тјестенина се затим помијеша с припремљеним поврћем, а све се прелије преливом и лагано промијеша да се окуси повежу.
На крају се додаје фета сир, нарезан на коцкице или измрвљен, који се лагано умијеша у салату непосредно прије сервирања. Салата се може послужити одмах или оставити кратко у фрижидеру да се додатно охлади.
Одлично иде уз свјежи хљеб или као прилог уз месо и рибу.
