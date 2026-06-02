Logo
Large banner

Цариници у невјерици: Жена заустављена на граници са 55 кофера!

Аутор:

АТВ
02.06.2026 12:24

Коментари:

0
кофери торбе пртљага
Фото: Pexel/ Jahra Tasfia Reza

Царински службеници на њемачко-швајцарском граничном прелазу "Thayngen" доживјели су несвакидашње изненађење када су током рутинске контроле зауставили комби у којем се налазило чак 55 кофера.

За управљачем возила била је држављанка Швајцарске која је, према властитим ријечима, путовала кући након одмора.

Током прегледа возила почела је вадити пртљагу, а цариници су убрзо схватили да се ради о веома великом броју кофера. Након пребројавања утврђено је да их има укупно 55, преноси Кроатив.ат.

Сви кофери прошли рендгенску контролу

Због неуобичајене количине пртљаге, сваки је кофер детаљно прегледан и провучен кроз рендгенски уређај. Упркос почетним сумњама на могуће кријумчарење или превоз забрањене робе, преглед није открио никакве неправилности.

„Кофери су садржавали различите личне предмете путнице. Није пронађено ништа спорно“, изјавио је гласноговорник швицарске Савезне канцеларије за царину и сигурност граница.

Што је било у коферима остаје тајна

Надлежне службе нису жељеле открити какве су се тачно ствари налазиле у 55 комада пртљаге, наводећи како је ријеч о приватним предметима путнице. Тиме је садржај кофера остао њена лична тајна.

Велика количина пртљаге није прекршај

Према швицарским прописима, особе које имају пребивалиште у Швајцарској могу без плаћања додатних давања поновно унијети личне ствари које су претходно изнијеле из земље током путовања. Због тога сама чињеница да је жена превозила 55 кофера није представљала никакав прекршај.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

царина

Гранични прелаз

Швајцарска

Њемачка

кофери

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Крсна слава црква православље

Друштво

У јуну славимо три славе: Ова има посебно значење за Србе

1 ч

0
Ред падавина ред високих температура: Стиже снажан "Ел Нињо"

Друштво

Ред падавина ред високих температура: Стиже снажан "Ел Нињо"

1 ч

0
жохар буба инсект

Друштво

Ови услови у дому привлаче жохаре: Већина људи их занемарује

2 ч

0
Издали упозорење: Српску очекују обилне падавине, грмљавина и град!

Друштво

Издали упозорење: Српску очекују обилне падавине, грмљавина и град!

2 ч

0

  • Најновије

12

51

Донација предсједника Републике Српске знатно ће унаприједити услове рада

12

40

Додик ће се у Санкт Петербургу састати са представницима "Гаспрома"

12

39

Кремљ: Сукоб у Украјини би могао завршити до краја дана, ако...

12

37

Двије деценије манифестације "Прољеће у Музеју"

12

33

Елек: Гондола Пољице на Јахорини од данас носи име Бобана Кустурића

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner