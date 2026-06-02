Цариници у невјерици: Жена заустављена на граници са 55 кофера!

Аутор:АТВ
Коментари:0
Царински службеници на њемачко-швајцарском граничном прелазу "Thayngen" доживјели су несвакидашње изненађење када су током рутинске контроле зауставили комби у којем се налазило чак 55 кофера.
За управљачем возила била је држављанка Швајцарске која је, према властитим ријечима, путовала кући након одмора.
Током прегледа возила почела је вадити пртљагу, а цариници су убрзо схватили да се ради о веома великом броју кофера. Након пребројавања утврђено је да их има укупно 55, преноси Кроатив.ат.
Због неуобичајене количине пртљаге, сваки је кофер детаљно прегледан и провучен кроз рендгенски уређај. Упркос почетним сумњама на могуће кријумчарење или превоз забрањене робе, преглед није открио никакве неправилности.
„Кофери су садржавали различите личне предмете путнице. Није пронађено ништа спорно“, изјавио је гласноговорник швицарске Савезне канцеларије за царину и сигурност граница.
Надлежне службе нису жељеле открити какве су се тачно ствари налазиле у 55 комада пртљаге, наводећи како је ријеч о приватним предметима путнице. Тиме је садржај кофера остао њена лична тајна.
Према швицарским прописима, особе које имају пребивалиште у Швајцарској могу без плаћања додатних давања поновно унијети личне ствари које су претходно изнијеле из земље током путовања. Због тога сама чињеница да је жена превозила 55 кофера није представљала никакав прекршај.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Најновије
12
51
12
40
12
39
12
37
12
33
Тренутно на програму