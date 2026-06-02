Ови услови у дому привлаче жохаре: Већина људи их занемарује

Жохари су међу најчешћим кућним штеточинама које се могу појавити чак и у чистим домовима. Привлаче их храна, влага и топлина, а њихово присуство често указује на услове који им омогућавају брзо размножавање и скривање у дому.
Према ријечима стручњака, жохари се најчешће појављују тамо гдје имају сталан приступ храни, влази и топлини - то углавном значи кухиње, купатила и подруме.
Стручњаци такођер упозоравају да жохари нису само досадни, већ могу представљати и хигијенски ризик, јер се крећу кроз одводе, смеће и остатке хране, а затим пузе по кухињским површинама.
- остаци хране на пултовима или подовима,
- отворене врећице с храном,
- цурење воде или влага испод судопера,
- топли и слабо прозрачени станови.
Чак су и мале количине хране и влаге довољне да се жохари населе и почну размножавати.
Најчешћа врста у Европи је њемачки жохар, којег стручњаци описују као малу, али изузетно прилагодљиву врсту која се брзо размножава у затвореном простору.
Поред њега, може се појавити и оријентални жохар, који се чешће налази у влажним подрумима и канализацијским системима, пише Кликс
Стручњаци Свјетске здравствене организације (WHO) упозоравају да могу преносити бактерије и алергене који утичу на респираторни тракт. Њихов измет и дијелови тијела изазивају алергијске реакције, посебно код дјеце и особа с астмом.
- алергијске реакције,
- погоршање астме,
- пријенос бактерија на храну и површине.
Стручњаци наглашавају да је превенција најважнији корак. Након што се жохари намноже, много их је теже уклонити.
- редовно чишћење кухињских површина,
- чување хране у затвореним посудама,
- хитно одлагање отпада,
- отклањање цурења воде,
- заптивање пукотина у зидовима и око цијеви.
Приступ води често је одлучујући фактор зашто жохари остају у купатилима и кухињама.
