Ови услови у дому привлаче жохаре: Већина људи их занемарује

АТВ
02.06.2026 10:46

Фото: Pexel/Picas Joe

Жохари су међу најчешћим кућним штеточинама које се могу појавити чак и у чистим домовима. Привлаче их храна, влага и топлина, а њихово присуство често указује на услове који им омогућавају брзо размножавање и скривање у дому.

Према ријечима стручњака, жохари се најчешће појављују тамо гд‌је имају сталан приступ храни, влази и топлини - то углавном значи кухиње, купатила и подруме.

Стручњаци такођер упозоравају да жохари нису само досадни, већ могу представљати и хигијенски ризик, јер се крећу кроз одводе, смеће и остатке хране, а затим пузе по кухињским површинама.

Најчешћи разлози за њихову појаву су:

- остаци хране на пултовима или подовима,

- отворене врећице с храном,

- цурење воде или влага испод судопера,

- топли и слабо прозрачени станови.

Чак су и мале количине хране и влаге довољне да се жохари населе и почну размножавати.

Најчешћа врста у Европи је њемачки жохар, којег стручњаци описују као малу, али изузетно прилагодљиву врсту која се брзо размножава у затвореном простору.

Поред њега, може се појавити и оријентални жохар, који се чешће налази у влажним подрумима и канализацијским системима, пише Кликс

Стручњаци Свјетске здравствене организације (WHO) упозоравају да могу преносити бактерије и алергене који утичу на респираторни тракт. Њихов измет и дијелови тијела изазивају алергијске реакције, посебно код д‌јеце и особа с астмом.

Међу најчешћим ризицима су:

- алергијске реакције,

- погоршање астме,

- пријенос бактерија на храну и површине.

Стручњаци наглашавају да је превенција најважнији корак. Након што се жохари намноже, много их је теже уклонити.

Кључне превентивне мјере укључују:

- редовно чишћење кухињских површина,

- чување хране у затвореним посудама,

- хитно одлагање отпада,

- отклањање цурења воде,

- заптивање пукотина у зидовима и око цијеви.

Приступ води често је одлучујући фактор зашто жохари остају у купатилима и кухињама.

