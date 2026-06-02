Пјевач одбио хонорар од 100.000 евра: Толико зарађује од ова два бизниса да је запоставио наступе

02.06.2026 11:30

Пјевач Недељко Бајић Баја
Недељко Бајић Баја, познати пјевач који је достигао врхунац славе, одлучио је да се повуче из медија и свијета шоубизниса, препуштајући се приватним бизнисима.

Иако би данас могао да зарађује огромне суме од наступа, пјевачу сада новац редовно "капље" из два нова извора, па себи може да приушти луксуз да избегава концерте и одбија хонораре који достижу чак и 100 хиљада евра.

Иако данас са својом дјецом може да ужива у плодовима сопственог рада, Бајин пут до успјеха био је пун неизвјесности.

Своју музичку каријеру започео је ослањајући се на скромну уштеђевину свог брата. На самом почетку, колеге га нису најбоље прихватиле.

Посебно га је повриједио коментар Милоша Бојанића, који му је рекао да никада неће постати звезда, али га то није обесхрабрило да настави са радом и низањем хитова.

О овим тешким тренуцима свједочио је и хармоникаш и композитор Драган Стојковић Босанац, код ког је Баја у том периоду тражио подршку.

"Ово је Баја, код мене у подруму у радној соби. Тада је патио због Бојанића који га је зезао да никада неће бити звезда. Онда је долазио код мене, плакао, кукао, па ме је питао да ли ће бити звијезда. Рекао је да хоће, он је добар дечко, могло би то пјевачки да буде боље, али има хитове. Код нас кад неко има хитове не смијеш да кажеш како пјева".

Два исплатива бизниса и обезбјеђивање будућности за дјецу

Данас, у овим годинама, пјевачу наступи више нису неопходни за преживљавање. Покренуо је два уносна бизниса од којих веома лијепо живи.

Први бизнис односи се на некретнине. Баја већ неколико година улаже новац у изградњу станова и остварује приходе од њихове продаје.

Други бизнис проистекао је из његовог искуства са америчких турнеја. Схвативши да губи превише новца на рентирање озвучења, одлучио је да купи сопствену опрему, коју сада изнајмљује домаћим и страним музичарима.

Главни циљ му је да створи стабилну будућност и остави нешто иза себе својој дјеци, сину и ћерки, које је добио са знатно млађом бившом партнерком коју је дуго крио од јавности.

Уз мање напоран и стресан посао, музика је за њега сада поново постала хоби и нешто што ради из срца, а не из морања, преноси Телеграф

Иако избјегава медије, интересовање за његове концерте није опало. Када се ужели пјевања, он одлази на наступе, али занимљиво је да више нема фиксну цијену, већ годинама зарађује искључиво од продаје карата.

О његовој невјероватној популарности и успјеху последњег познатог наступа сведочи извор упознат са ситуацијом.

"Баја сада, ако хоће, може да напуни пет арена узастопно, човјека траже на терену толико. Он избјегава медијско појављивање и уопште га то не занима. На наступе оде када се пожели пјевања... Па да ли знате да је за његов последњи наступ који је пре неколико година био познат у јавности, продао све карте. Буквално као да долази Бијонсе, људи се туку да карте разграбе", рекао је извор.

