Карлеуша: Моје име није дио прича о бившем мужу и женама које се доводе у везу са проституцијом

02.06.2026 09:56

Фото: Iks/Jelena Karleuša

Након што се у јавности појавила вијест да Душко Тошић, бивши муж пјевачице Јелене Карлеуше има нову дјевојку, огласила се и једна од најпопуларнијих пјевачица уз молбу медијима да њене фотографије не дијеле уз поменуту вијест.

У свом маниру, Јелена Карлеуша се обратила медијима на свом Икс профилу те их је замолила да њено име и њене слике не стављају у наслове, када пишу о њеном бившем мужу Душку Тошићу, као и његовом животу.

"Замолићу све медије, са којима имам стварно лијеп и коректан однос да моје име и моју слику не стављају у наслове, када пишу о мом бившем мужу и његовом животу. “Нова дјевојка бившег мужа ЈЕЛЕНЕ КАРЛЕУШЕ” садржи само моје име, моја слика је централна итд. Разумијем да у противном нико не би прочитао текст али: Не желим да имам било какву везу са човјеком ког сам више пута пријавила полицији за породично насиље, због физичког насртања на мене и мог партнера, због обијања брава и неовлашћеног упада на приватну имовину, због нередовног плаћања алиментације итд. Такође, не желим да се моје име и моја слика стављају поред слика жена које су у полицијској евиденцији због проституције. Избори и испади бившег мужа су само његова ствар и то ме не интересује, не желим да ме повезујете. Човјек који је био у стању да пише поруке србомрзитељки Северини не завређује ваш простор. Хвала вам", написала је Карлеуша на Икс-у.

Подсјећања ради, како су домаћи медији пренијели, Тошић је у емотивној вези са женом по имену Нора, која до сада није позната јавности, разведена је и мајка двоје дјеце, према сазнањима Телеграфа.

