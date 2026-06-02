"Била је унезвијерена, као да није своја": Она је посљедња видјела Мину Костић прије него што је примљена у Лазу

Пјевачица Мина Костић смјештена је у психијатријску установу "Лаза Лазаревић" уз асистенцију полиције, након што је испољила агресивно понашање.
Љекари су процијенили да је њено психичко стање нарушено, због чега ће, како се наводи, наредних 30 дана провести на болничком лијечењу и под сталним надзором стручњака.
Становници београдског насеља Душановац, гдје пјевачица годинама живи, кажу да их је ова вијест потпуно затекла, јер је Мина, како тврде, увијек дјеловала мирно и повучено.
"Мину срећем годинама, знам да живи ту код нас, виђам јој и ћерку. Права је лутка, дивно дијете! Када сам чула да је завршила у "Лази", остала сам у шоку. Никада не бисте рекли да би могло да дође до овакве ситуације... Као комшиница је увек била коректна, љубазно се јави, никада није правила проблеме. Мада, истина, чула сам од других да умије да буде пријеке нарави када је испровоцирају", рекла је једна комшиница из сусједне зграде, видно потресена.
Запослена у локалном маркету открива да је пјевачицу видјела непосредно прије хоспитализације и да јој је тада дјеловала забрињавајуће.
"Видјела сам је баш прекјуче. Била је некако унезвијерена, као да није била своја. Иначе увијек застане, размијенимо по коју ријеч о свакодневним стварима, али овај пут је само прошла, без осмијеха. То ме је баш узнемирило. Надам се да ће успјети да се опорави, јер је стварно добра пјевачица и неко ко је оставио траг на нашој естради", испричала је она.
Старија комшиница из зграде у којој Мина живи признаје да ју је вијест дубоко потресла, посебно због пјевачицине ћерке.
"Јако сам се уплашила када сам чула шта се десило, поготово јер знам да живи сама са дјететом. Као мајка и бака, одмах помислим на најгоре. Све вријеме се молим да није ништа озбиљно и да ће се Мина што пре вратити кући, здрава и смирена. Заиста имам само лијепе ријечи за њих - увек су биле тихе, ненаметљиве, никада није било никаквих скандала нити проблема у згради", каже она за Информер.
