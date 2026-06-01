Нове информације о стању Мине Костић: Остаје на психијатрији?

01.06.2026 16:08

Фото: YouTube/printscreen

Мина Кости одведена је у недјељу на психијатријску установу Лаза Лазаревић у пратњи полиције због агресивног понашања.

Како преносе медији, постоји могућност да ће због агресивног понашања, Мина у установи бити задржана 30 дана.

"С обзиром на то да је полиција одвела Мину у установу и она је била агресивна, њу ће сигурно задржати мјесец дана", навео је за "Телеграф" извор близак пјевачици.

Она је потпуно ван себе, а данас ће је пребацити на одјељење, гдје ће бити смјештена.

"Она није добро, а данас је пребацују на одјељење гдје ће лежати", рекао је извор близак Мини Костић.

Након инцидента у којем је реаговала и полиција, Мина Костић је смјештена у болницу "Лаза Лазаревић". Каспер није могао да ступи у контакт са Мином, пошто строга правила болничког лијечења захтијевају да је њен телефон искључен.

Такође, иако је дошао у Београд, он своју вјереницу неће моћи одмах да посјети, али ће се, одмах упутити на клинику да се распита за њено здравствено стање.

Иначе, Минина сестра огласила и открила да није имала појма шта се са Мином дешава.

"Не знам ништа, немам никакву информацију о томе. Ја сам болесна, прехлађена сам, код фамилије од мужа сам. Не сјећам се када смо се чуле и видјеле посљедњи пут. Не стижем, радим у вртићу", рекла је Биза кратко за "Блиц".

