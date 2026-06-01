Најављено: Стиже суперћелијска олуја, и то ускоро

01.06.2026 16:29

Невријеме у Србији
Према подацима метеоролошког сајта "Хаилз Србија" Србију ће погодити вишећелијска олуја, док ће дуж ове линије до увече пасти изнад 50 литара по метру квадратном кише.

Пространа област нестабилне атмосфере данас поподне налазиће се претежно у централном дијелу Србије.

Туда ће у другој половини дана, од запада ка истоку, прећи олујни развој, док ће се највећа покривеност налазити, између ове двије линије, дуж централног појаса Србије.

Сјеверна линија ће се налазити уз обод Панонске низије, неколико десетина километара јужно од Саве и Дунава.

Јужна линија ће бити, приближно, од Прибоја, Копаоника до Лесковца.

"Олује које буду прелазиле преко територије централног појаса Србије, од запада ка истоку, између ове двије линије, ће производити прекомјерну количину кише и олујне ударе вјетра, који ће достизати 20-25 м/с, (72-90 км/х) у областима најјачих конвективних ћелија", наводи "Хаилз Србија".

Дуж трасе ових вишећелијских олуја до увече ће пасти изнад 50 литара кише.

"Најјаче олује ће производити ситан град до 2 центиметра у пречнику, а модификација вјетрова на мањим површинама ће омогућити пролазне суперћелије које ће бити способне да произведу крупнија зрна града на малој површини", саопштавају.

