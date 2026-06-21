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Иран шокирао Белгију: ВАР спријечио побједу аутсајдера

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 23:03

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Белгија - Иран
Фото: Tanjug/AP Photo/Gregory Bull

Фудбалери Ирана шокирали су великог фаворита Белгију, након што су одиграли неријешено без голова у другом колу групе Г Свјетског првенства.

Иран је чак затресао мрежу противника након генијалног извођења слободњака, али је ВАР поништио гол због офсајда.

Ово је први пут у историји да је Иран у прва два кола Свјетског првенства успио остати непоражен.

Подсјећамо, у првој утакмици ремизирао је са Новим Зеландом резултатом 2:2.

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Иако је утакмица Белгије и Ирана завршена најнепопуларнијим резултатом, и те како смо имали шта да видимо.

Меч је обиловао узбуђењима, али нажалост нисмо успјели да видимо гол, бар не признат.

Иран први конкретније запријетио, и то у 14. минуту када је Хосеин Канани шутирао са око 12-13 метара, али је Тибо Куртоа показао квалитет.

Иако готово да није имао посјед и једва је прелазио половину, Иран је био веома опасан, па је тако у 25. минуту дошао до слободног ударца из ког је затресао мрежу.

Тачније, изведена је акција којом је лопта "подваљена" поред живог зида, а тамо је Мехди Тареми дочекао и затресао мрежу.

Међутим, ВАР анализа је показала да је био у малом офсајду, па је гол поништен.

Белгија је добила озбиљно упозорење, али је наставила да напада без много интензитета и енергије. Због тога и није профитирала.

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У другом полувремену је поново Иран први запријетио, овог пута након акције из аута је Мехди Тареми захватио полуволеј, али је још једном одбранио Куртоа.

Белгија је своју најбољу шансу дочекала на истеку сат времена игре, када је Де Брујне пробао да упосли Лукакуа на петерцу, а одбитак Де Кујпер требало само да смјести у полупразну мрежу, али се са земље појавио Алиреза Беиранванд и направио спектакуларну интервенцију.

Таман је Белгија појачавала ритам, када јој је "ноге одсјекао" Нејтан Енгој.

Почетнички је погријешио у враћању лопте ка Куртои, то је искористио Тареми да крене сам ка голу и штопер Белгије је морао да га сруши и тако заради директан црвени картон.

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Шокантан моменат који је потпуно промијенио ток меча и убио наде "црвених ђавола" да дођу до тријумфа.

Истина, имали су и шансу у 86. минуту преко Максима де Кујпера, али му је још једном бравурозно одбранио Алиреза Беиранванд.

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Тагови :

Иран

Белгија

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

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