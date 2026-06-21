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Како је Курасао помогао БиХ

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 16:57

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Како је Курасао помогао БиХ
Фото: Tanjug / AP / Chris Young

Курасао је направио једно од највећих изненађења овог Свјетског првенства.

Након тешког пораза са 1:7 од Њемачке у првом колу, дебитант на Мундијалу зауставио је Еквадор, одиграо 0:0 и освојио први бод у својој историји на највећем такмичењу.

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Јунак је био голман Елоy Роом, који је бранио чуда и издржао притисак Еквадора. Курасао је славио бод као побједу, али највећи добитник његове сензације заправо је - Њемачка.

Селекција Џулиана Нагелсмана раније је побиједила Обалу Слоноваче са 2:1 и осигурала пролазак у нокаут фазу, али јој прво мјесто у групи још није било математички потврђено. Да је Еквадор побиједио Курасао, завршница групе остала би отворена, а Њемачка би у посљедњем колу морала да не изгуби од Еквадора да сачува прво мјесто.

Али, Курааао је направио посао за Нијемце. Ремијем против Еквадора спријечио је другачији расплет и омогућио Њемачкој да већ сада осигура прво мјесто у групи Е. Нагелсманова екипа тако завршно коло може дочекати мирно.

За Курасао је ово историјски бод и тренутак који ће се памтити. За Еквадор велики корак уназад, а за Њемачку идеалан расплет: прошла је даље, осигурала прво мјесто и добила луксуз који на великим турнирима вриједи јако пуно - мир прије нокаут фазе.

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Велики добитник сензације Курасаа је и репрезентација БиХ. Ако Змајеви побиједе Катар у сриејду, имаће четири бода, а реми Курацаа и Еквадора могао би им додатно отворити врата нокаут фазе. Разлог је једноставан: Еквадор у посљедњем колу чека Њемачку, па ће трећепласирана репрезентација из групе Е тешко доћи до учинка који би угрозио БиХ.

Дакле, Курасао није само исписао властиту историју и обрадовао Њемачку. Његов бод против Еквадора могао би имати огроман значај и за БиХ, која сада још јасније зна шта јој треба - побједа против Катара, пише "Ослобођење".

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Фудбалска репрезентација БиХ

Курасао

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