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Радник одбранио титулу у Лиону

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 16:53

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КК Радник одбранио титулу у Лиону
Фото: КК Радник

Кошаркаши Радника до 18 година одбранили су пехар на "Турниру талената" у Лиону.

Изабраници Игора Михајловића остварили су максималан учинак - у шест утакмица остварили су свих шест побједа.

"Прво хоћу да похвалим моје момке на сјајном понашању. Освјетлали су образ на терену и ван терена. Честитам им на тријумфу, одбранили смо титулу. Одиграли су шест утакмица и свих шест добили, што није нимало лако по оваквој врућини. Свака им част, дали су стварно све од себе. Надам се да ће сва дјеца памтити ово наше путешествије. Сваке године иде све више дјеце, што значи да радимо добар посао. Мислим да ће наредних година бити све боље и боље", истакао је Михајловић.

Екипа добојског Финда до 18 година заузела је четврто мјесто, док су њихови вршњаци из екипе Гласинца са Сокоца елиминисани у групној фази.

(Глас Српске)

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Таг :

КК Радник

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