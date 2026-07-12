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Исписана историја Свјетског првенства, Аргентина урадила нешто што нико није

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 12:51

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Аргентински Лионел Меси, у центру, реагује након четвртфиналне утакмице Свjетског првенства у фудбалу против Швајцарске у Канзас Ситију, Мисури, у суботу, 11. јула 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Jeff Roberson

Аргентина је успjела да се пласира у полуфинале Свјетског првенства послије побједе против Швајцарске (2:1) након 120 минута игре. На тај начин је исписала историју, али ће они који не цијене њихове резултате једва дочекати да чују о чему је ријеч.

Наиме, Аргентина је прва селекција икада која је успела да се пласира у полуфинале Мундијала а да на том путу није играла против ТОП 10 ФИФА тима или бившег свјетског шампиона.

Многи ће се ухватити за ово и наставити са тврдњама да је Свјетско првенство "намештено" Аргентинцима. Наравно, не ради се о томе. Већ је ријеч о великој дози среће, с обзиром на ривале које су имали до полуфинала. Ипак, на том путу Гаучоси се нису сусрели са Уругвајем, као ни са Португалом, који је направио велики кикс у групи и ремизирао са ДР Конгом.

Пут Аргентине до полуфинала:

Аргентина - Алжир 3:0

Аргентина - Аустрија 2:0

Аргентина - Јордан 3:1

Аргентина - Зеленортска острва 3:2

Аргентина - Египат 3:2

Аргентина - Швајцарска 3:1

(телеграф)

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

Лионел Меси

Аргентина

Швајцарска

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