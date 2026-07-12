Исписана историја Свјетског првенства, Аргентина урадила нешто што нико није

Аутор:АТВ редакција
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Аргентина је успjела да се пласира у полуфинале Свјетског првенства послије побједе против Швајцарске (2:1) након 120 минута игре. На тај начин је исписала историју, али ће они који не цијене њихове резултате једва дочекати да чују о чему је ријеч.
Наиме, Аргентина је прва селекција икада која је успела да се пласира у полуфинале Мундијала а да на том путу није играла против ТОП 10 ФИФА тима или бившег свјетског шампиона.
Многи ће се ухватити за ово и наставити са тврдњама да је Свјетско првенство "намештено" Аргентинцима. Наравно, не ради се о томе. Већ је ријеч о великој дози среће, с обзиром на ривале које су имали до полуфинала. Ипак, на том путу Гаучоси се нису сусрели са Уругвајем, као ни са Португалом, који је направио велики кикс у групи и ремизирао са ДР Конгом.
Пут Аргентине до полуфинала:
Аргентина - Алжир 3:0
Аргентина - Аустрија 2:0
Аргентина - Јордан 3:1
Аргентина - Зеленортска острва 3:2
Аргентина - Египат 3:2
Аргентина - Швајцарска 3:1
COMPLETAMENTE OFICIAL 🇦🇷— Analistas APP descárgala (@SomosAnalistas_) July 12, 2026
Por primera vez en la historia una Selección llega a semifinales del Mundial sin haber enfrentado a ningún equipo TOP 10 de la FIFA ni a ningún campeón del mundo.
Histórico lo de Argentina 😮💨 pic.twitter.com/0XwUXhLzTP
(телеграф)
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