Мајмун угризао глумицу, преминула седам дана касније

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Породица и адвокат турске глумице Ече Иртем тврде да ју је недавно током путовања на Тајланд угризао мајмун, а недјељу дана касније била је мртва, са три ране на лијевој руци.
Ече је изненада преминула 16. јуна и прве информације су гласиле да је узрок био срчани удар.
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Адвокат Угур Гекојун поднео је, међутим, захтјев истанбулском тужилаштву да се током обдукције у Институту за судску медицину узме у обзир и сазнање да је неколико дана раније глумицу угризао мајмун макаки. У писменој изјави за тужилаштво навео је да су на лијевој руци глумице пронађена три трага, тачније три ране, те да је породица потврдила да ју је на Тајланду угризао мајмун.
"Након што су на лијевој руци наше клијенткиње Ече Иртем пронађена три трага у разговору с члановима породице речено нам је да ју је током путовања на Тајланд угризао мајмун. У разговорима са стручњацима утврђено је да ујед мајмуна може имати смртоносне посљедице, укључујући сепсу - тровање крви. Тужилаштву је поднијет захтјев да се и овај аспект узме у обзир при обдукцији", саопштио је Гекојун.
Око 10. јуна Ече Иртем објавила је фотографије са тајландског храма - насмијана, без икаквог наговјештаја драме. Управо у таквим комплексима, гдје се налазе велики храмови, уобичајено бораве дивљи макаки, за које истраживање подржано од стране ЦДЦ-а спроведено на 864 животиње у Тајланду показује да чак 78,5 посто њих носи антитијела херпес Б вируса.
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По повратку у Турску Ече је почела да се осјећа лоше. Мајка Нурија Иртем испричала је да је кћерка имала озбиљне стомачне тегобе које су почеле још на Тајланду и наставиле се код куће.
На сопствену прославу рођендана није хтјела да иде јер јој је било лоше, али је на наговор пријатеља отишла. Стање јој се током вечери погоршало и напустила је славље раније, вративши се кући с мајком. Убрзо потом, мајка ју је пронашла без знакова живота.
Проф. др Мехмет Чејхан, предсједник Удружења за инфективне болести Турске, позвао је на опрез и одмјереност у закључивању о узроцима смрти глумице.
"У случају изненадне смрти 35-годишње жене, као вјероватнији узрок треба разматрати пратеће здравствене проблеме прије него инфекцију од мајмуна. Код младих особа са изненадном смрћу чешће су у питању поремећаји срчаног ритма, анеуризма или неоткривена срчана болест", рекао је Чејхан.
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Стручњак је, ипак, потврдио да мајмуни могу да преносе бјеснило, херпес Б вирус и разне бактеријске инфекције, те да дубоки ујед може довести до сепсе. Уз то је напоменуо да би и комбинација алкохола с антидепресивима, као и нека хемијска тровања, могла бити фактор - све без званичне потврде у овом случају.
Ече Иртем била је једна од препознатљивих лица турске телевизије, а домаћој публици посебно је позната по улози Ишил у хит-серији "Једино љубав".
Иза ње остају и улоге у серијама "Нова невјеста", "Бахар" и регионални мегахит "Забрањена јабука".
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