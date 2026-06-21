Logo

Ђани шокирао изјавом: "Оставила ме Слађа, идем у лудницу"

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 14:47

Коментари:

0
Радиша Трајковић Ђани
Фото: Printscreen Youtube

Пјевач Радиша Трајковић Ђани вратио се у Србију након још једног наступа.

По изласку са терминала, Ђани је чекао превоз и, иако видно уморан, није крио добро расположење.

Појавио се у опуштеном, потпуно бијелом стајлингу – мајици са крагном и тренерци, док је пажњу привукао и златни сат на руци.

Док је стајао испред аеродрома, друштво му је правио и један крупнији мушкарац.

"Идем у лудницу!"

Иако га је стигао умор од пута и наступа, пјевач није одустао од свог препознатљивог смисла за хумор. На аеродрому је изговорио реченицу која је најприје шокирала, а затим насмијала присутне.

"Оставила ме жена. Идем сад у лудницу 'Лаза Лазаревић'", рекао је Ђани.

Киша

Друштво

Метеоролози издали упозорење за сутра: Спремите се!

Недуго затим стигао је аутомобил којим се упутио ка свом дому, гд‌је га је чекао заслужени одмор након наступа, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Радиша Трајковић Ђани

Пјевач

Коментари (0)

Више из рубрике

Дарко Лазић

Сцена

Супруга Дарка Лазића открила како се пјевач осјећа након породичне трагедије: ''Није више иста особа''

3 ч

0
Пјевачица Оља Бајрами пјева.

Сцена

Пјевачица шокирала признањем: "Нисам јела 10 дана, пила сам само воду"

4 ч

0
Бојан Илиевски побједник 19. сезоне ''Звезда Гранда'' држи пехар у руци док даје интервју.

Сцена

Бојан Илиевски побједник ''Звезда Гранда'': Његова животна прича многе расплакала

7 ч

0
Шок пред почетак спектакла: Четири члана жирија не долазе на финале "Звезда Гранда"

Сцена

Шок пред почетак спектакла: Четири члана жирија не долазе на финале "Звезда Гранда"

19 ч

0

  • Најновије

16

59

УЖИВО Студио Мундијал

16

57

Како је Курасао помогао БиХ

16

53

Радник одбранио титулу у Лиону

16

52

Милош из Трна учитељици извезао успомену за цијели живот

16

47

Мајмун угризао глумицу, преминула седам дана касније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима