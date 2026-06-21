Ђани шокирао изјавом: "Оставила ме Слађа, идем у лудницу"

Аутор:АТВ редакција
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Пјевач Радиша Трајковић Ђани вратио се у Србију након још једног наступа.
По изласку са терминала, Ђани је чекао превоз и, иако видно уморан, није крио добро расположење.
Појавио се у опуштеном, потпуно бијелом стајлингу – мајици са крагном и тренерци, док је пажњу привукао и златни сат на руци.
Док је стајао испред аеродрома, друштво му је правио и један крупнији мушкарац.
Иако га је стигао умор од пута и наступа, пјевач није одустао од свог препознатљивог смисла за хумор. На аеродрому је изговорио реченицу која је најприје шокирала, а затим насмијала присутне.
"Оставила ме жена. Идем сад у лудницу 'Лаза Лазаревић'", рекао је Ђани.
Друштво
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Недуго затим стигао је аутомобил којим се упутио ка свом дому, гдје га је чекао заслужени одмор након наступа, преноси Телеграф.
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