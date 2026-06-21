Пјевачица шокирала признањем: "Нисам јела 10 дана, пила сам само воду"

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Оља Бајрами слетјела је данас на београдски аеродром "Никола Тесла", гдје је била видно расположена након повратка из Грчке.
Разлог њеног боравка у Грчкој био је, како наводи, десетодневни детокс организма током којег је спровела строги пост.
Оља каже да је цијели процес радио у контролисаним условима и да је ријеч о здравственом путу, а не о дијети.
"Била сам на неком гладовању, на посту у Грчкој 10 дана, а онда сам отишла до Њемачке. Одрадила сам приватна славља и сад се враћам кући. Ово је био здравствени пут у Грчку", рекла је Оља.
Она је открила да је током детокса пила искључиво воду, што јој је, како каже, у почетку тешко пало.
"Отишла сам на детокс тијела и ума и баш ми се свидјело. Пријало ми је јако. Били смо у некој вили, одвојени, са другим људима. Само сам воду пила 10 дана. Било је феноменално. Прва три дана ми је било тешко, али то је било само психичи. Поновила бих то. Ја сам отишла да урадим добар детокс тијела", рекла је Оља.
Здравље
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Пјевачица је открила и да је током боравка дијелила собу са ПР менаџерком Новака Ђоковића, Александром.
"Не могу више да смршам, довољно сам. Сад идем прво на кафу и добар доручак. Нисам још стала на вагу, али се десило свашта. У соби сам спавала са ПР менаџерком Ђоковића, Александром, и она је исто гладовала. Заједно смо и појеле прву нашу храну. Могле смо још два дана сигурно да останемо", рекла је Оља.
/Телеграф/
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