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Браја открио због чега није радио са Пријовићком на новом албуму

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 17:23

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Александра Пријовић, нови албум
Фото: YouTube/printscreen

Александра Пријовић поново је у центру пажње након објављивања новог студијског албума са девет нових пјесама.

Док једни сматрају да је још једном потврдила статус велике регионалне звијезде, други оцјењују да је публика очекивала већи музички искорак.

Посебну пажњу изазвало је одсуство ауторског тандема, Дејана Костића и Драгана Брајовића Браје, који су годинама радили на њеним највећим хитовима.

Након бројних спекулација, Браја се огласио на друштвеној мрежи X и одговорио на коментар да га је Пријовићка "замијенила Филипом".

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"Солидарисао сам се са Дејаном, није ме нико заменио. То што ме нема на овом албуму, до мене је", написао је композитор.

Мјесец дана раније о сарадњи са Александром говорио је и Дејан Костић.

"Енергија нам се није поклопила, погледи на будући посао. Не знам што се толика фрка дигла. Ми се нисмо посвађали, причамо најнормалније. Деси се некад да дође до презасићења, није спорно. Нисам сујетан. Разлог је само лоша енергија због неких ситуација, није због Цеце", рекао је Костић у емисији "Амиџи шоу", преноси Гранд.

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Тагови :

Александра Пријовић

Пријовићка нови албум

Пјевачица

Драган Брајовић Браја

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