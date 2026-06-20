Жарко Ковачевић за АТВ: Како је С.А.Р.С. постао саундтрек једне генерације

Аутор:Милена Грубор
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Као да је јуче било вријеме када је "Буђав лебац" излазио из радија и улазио у сваку улицу, аутобус и разговор - сирово, духовито и искрено, баш онако како је С.А.Р.С. научио регију да слуша музику која говори језиком свакодневице.
Двије деценије касније, бенд који је почео као глас "малог човјека" постао је саундтрек једне генерације, оне исте која је одрастала уз "Лутку", пјевала "Клинку" и у "Перспективи" тражила одговоре које, чини се, многи траже и данас.
Сада, С.А.Р.С. с поносом обиљежава двије деценије свог постојања.
Осврћући се на дуг пут који је бенд прешао, фронтмен Жарко Ковачевић у разговору за АТВ истиче да је путања од почетне "помаме" око првог хита до данас била пуна изазова и невјероватних искустава.
"Прошло је доста времена од почетака и саме помаме око "Буђавог леба", као и наше одлуке да се озбиљније посветимо музичкој каријери. Прошло је 20 година од оснивања и 18 година од првих наступа по региону. Стигли смо чак до Аустралије и Америке. Пуно тога се издешавало у ове двије деценије. Имали смо толико лијепих концерата и доживјели ријеке емоција од стране публике. Захвалан сам што имам прилику да усрећим многе људе и дотакнем их својим пјесмама. То је на мене оставило најјачи утисак", изјавио је Ковачевић.
Коментаришући актуелни сингл „Профит“, Жарко истиче да бенд не бјежи од експериментисања са звуком, али и да су са годинама пројектовали другачије приоритете у стварању музике.
"Можда је то најмодернији звук који смо до сада имали, и таквих експеримената ће бити и убудуће. Међутим, током година смо се мијењали. Схватили смо да је можда боље публици понудити неке мало љепше, емотивније теме, попут љубавних пјесама", закључио је Ковачевић.
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1 д0
Сцена
1 д0
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