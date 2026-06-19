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Погоршано здравствено стање Владан Савић: Хитно се огласио Магла бенд

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 22:17

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Пјевач Магла бенда Владан Савић
Фото: Screenshot/Youtube

Чланови Магла бенда хитно су се огласили на друштвеним мрежама, након што су морали да откажу наступ у Будви, због лошег здравственог стања фронтмена Владана Савића.

Како су написали на званичној Инстаграм страници, усљед погоршања његовог стања, наступ је отказан.

"Желимо да вас обавијестимо да смо, због изненадних здравствених тегоба нашег члана Владе, принуђени да откажемо сутрашњи наступ у Будви", написали су они и додали:

"Жао нам је свих вас који сте планирали да будете са нама, купили карте и радовали се овом дружењу, као и организатора и цијелог тима који је вриједно радио на припреми догађаја. Одлука није била лака, али вјерујемо да је у овом тренутку најисправнија."

Подсјетимо, недавно је Владан Савић истакао да у свом дневном боравку нема телевизор, а умјесто њега гледа у цвијеће.

"У дневној соби немам ТВ, на полици ми стоји цвијеће, које редовно заливам. Не пратим ни друштвене мреже. Волим да причам са цвијећем, да га мазим, обришем листове, да обришем листове кором од банане. Грлим дрвеће као Новак Ђоковић, грлио сам дрво прије седам, осам година у шуми, обожавам природу, био сам бос, тај моменат ме је подсјетио на први пољубац. Када сам у природи, добијем набој емоција и добро се исплачем. Стварно је пријатно, пробајте некада", рекао је раније фронтмен Магла бенда, преноси Телеграф.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Владан Савић

здравље Владана Савића

Магла бенд

здравље

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