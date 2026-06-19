Провјерите ако сте играли: Ово је листић који је Лото играчу донио милион марака

Аутор:АТВ редакција
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Више од милион марака донијело је Лото извлачење овог петка. Срећни добитник погодио је Џокер број вриједан 1.030.000 КМ.
Добитни листић са шифром 01-07978-25-5-26-00014 уплаћен је данас, у петак 19. јуна 2026. године.
Срећно уплатно мјесто је "ШТАМПА КС" у Брусу, у Улици Краља Петра.
Играч је уплатио пет Лото комбинација, пет Лото Плус комбинација и један Џокер број. Укупна уплата је 800,00 динара.
Износ добитка за Џокер је 63.369.160,00 динара, односно милион и 30 хиљада марака.
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"Државна лутрија Србије честита срећном добитнику, а играчима жели много среће у наредним извлачењима", поручују из Лутрије.
Осим тога, у главном извлачењу, игри Лото седам од 39, није било главног добитка, али су извучене четири шестице вриједне по око 13.000 КМ. Детаљније о томе на ОВОМ ЛИНКУ.
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