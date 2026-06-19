Neko je upravo postao milioner: Izvučen Loto Džoker

Izvučeni su brojevi u 49. kolu igre Loto, koja je bila vrijedna 950.000 KM, a iako u ovoj igri nije bilo glavnog dobitka jedan igrač je postao milioner.

Naime, izvučena je Džoker premija koja je bila vrijedna milion i trideset hiljada konvertibilnih maraka.

Džoker broj koji je usrećio ovog igrača glasio je 073007.

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Čestitamo srećnom dobitniku.

Loto

Kao što smo rekli, u igri Loto nije bilo glavnog dobitka, a izvučeni su brojevi 27, 38, 7, 30, 26, 19 i 14.

Ipak, četvoro igrača dobilo šestice vrijedne po skoro 13.000 konvertibilnih maraka.

Loto plus

Za malu doplatu na svojim tiketima igrači su u igri Loto plus imali priliku da osvoje 5.250.000 maraka.

Izvučeni brojevi u ovoj igri su 19, 31, 25, 23, 8, 35 i 4

Ni u ovoj igri nije izvučena premija.

Direktan prenos loto izvlačenja mogli ste, kao i svakog petka i utorka, da gledate na Alternativnoj televiziji.