Neko je upravo postao milioner: Izvučen Loto Džoker

Autor:Stevan Lulić
Komentari:0
Izvučeni su brojevi u 49. kolu igre Loto, koja je bila vrijedna 950.000 KM, a iako u ovoj igri nije bilo glavnog dobitka jedan igrač je postao milioner.
Naime, izvučena je Džoker premija koja je bila vrijedna milion i trideset hiljada konvertibilnih maraka.
Džoker broj koji je usrećio ovog igrača glasio je 073007.
Društvo
Poznato odakle je novi Loto milioner: Nije kako neki tvrde
Čestitamo srećnom dobitniku.
Kao što smo rekli, u igri Loto nije bilo glavnog dobitka, a izvučeni su brojevi 27, 38, 7, 30, 26, 19 i 14.
Ipak, četvoro igrača dobilo šestice vrijedne po skoro 13.000 konvertibilnih maraka.
Za malu doplatu na svojim tiketima igrači su u igri Loto plus imali priliku da osvoje 5.250.000 maraka.
Izvučeni brojevi u ovoj igri su 19, 31, 25, 23, 8, 35 i 4
Ni u ovoj igri nije izvučena premija.
Direktan prenos loto izvlačenja mogli ste, kao i svakog petka i utorka, da gledate na Alternativnoj televiziji.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
20
52
20
48
20
22
20
17
20
13
Trenutno na programu