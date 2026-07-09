Kraj za Folksvagen? Gase modele, smanjuju opremu

Hiljade radnika Folksvagena (Volkswagen) protestovale su u četvrtak na gotovo 20 lokacija širom Njemačke zbog očekivanih drastičnih mjera štednje, dok je Nadzorni odbor automobilskog giganta raspravljao o budućnosti koncerna.

Folksvagen je u večernjim časovima potvrdio da slijede ozbiljni rezovi u ponudi modela, ali i smanjenje broja dostupnih motora, paketa opreme i tehničkih verzija vozila.

Time je potvrđeno ono o čemu je ranije pisao njemački Bild (BILD) – globalna ponuda Folksvagenovih modela van Kine trebalo bi da do 2035. godine bude smanjena za oko 50 odsto.

Istovremeno, broj različitih varijanti, što uključuje motore, opremu i tehničke verzije, mogao bi da bude srezan i do 75 odsto.

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Plan je i da proizvodnja na nivou cijelog koncerna bude smanjena za milion automobila, na devet miliona vozila godišnje. Prije pandemije virusa korona, Folksvagen je računao na proizvodnju do 12 miliona vozila godišnje, a taj cilj je nakon pandemije već bio snižen na 10 miliona.

U opasnosti do 120.000 radnih mjesta i četiri fabrike

Kompanija za sada nije objavila detalje o planiranom smanjenju broja zaposlenih niti o mogućem zatvaranju fabrika.

Proizvodnja automobila

Prema informacijama Bilda, direktor koncerna Oliver Blume planira ukidanje do 120.000 radnih mjesta. To je čak 70.000 više nego što je do sada bilo dogovoreno.

Folksvagen bi prvenstveno trebalo da se osloni na dobrovoljne odlaske, skraćeno radno vrijeme pred penziju i otpremnine. Međutim, pod lupom bi se mogle naći i postojeće garancije radnih mjesta.

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Pod pritiskom su i četiri fabrike u Njemačkoj.

Koncern više ne može da garantuje da će, nakon prestanka proizvodnje aktuelnih modela, nova vozila nastaviti da se proizvode u Emdenu i Cvikauu poslije 2031. godine, u Hanoveru nakon 2032, te u Audijevoj fabrici u Nekarsulmu nakon 2034. godine.

Nadzorni odbor u četvrtak nije donio konačne odluke o sudbini tih fabrika.

Radnički savjet postavio ultimatum upravi

Radnički savjet Folksvagena u međuvremenu je postavio ultimatum upravi kompanije i zatražio da se Blume do petka „nedvosmisleno“ izjasni o drastičnim planovima štednje.

„Odnos uprave prema zaposlenima više se ne može nadmašiti po nedostatku poštovanja“, poručila je predsjednica Radničkog savjeta Danijela Kavalo.

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Ona je ocijenila da je neodgovorno ostaviti radnike bez jasnih informacija i u takvoj situaciji ih poslati na godišnje odmore.

Ukoliko direktor koncerna ne odgovori na zahtjev, nakon ljetne pauze biće organizovani vanredni sastanci zaposlenih širom Folksvagena i to istovremeno, kako bi članovi uprave bili pozvani da direktno odgovaraju radnicima.

Folksvagen

Premijer Donje Saksonije i član Nadzornog odbora Olaf Lis poručio je da zatvaranje fabrika nije strategija za budućnost Folksvagena.

Prema njegovim riječima, ključno je da kompanija ponovo ponudi konkurentne i inovativne proizvode i dosljedno iskoristi postojeće mogućnosti saradnje i povezivanja unutar koncerna.

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Blume se o restrukturiranju kompanije oglasio u video-poruci dugoj nešto manje od četiri minuta, ali bez konkretnih detalja.

„Njemačka je naša domovina i ostaje centralna industrijska lokacija za Folksvagen grupu“, poručio je Blume.

Kao prednosti Njemačke izdvojio je snažnu industrijsku bazu, vrhunsko inženjersko znanje i blisku povezanost istraživanja, razvoja i proizvodnje.

Ipak, priznao je da to više nije dovoljno u globalnoj konkurenciji.

„Veće troškove možemo nadoknaditi samo većom produktivnošću, efikasnošću i inovativnošću. Moramo se mijenjati istom brzinom kojom se mijenja svijet oko nas. Folksvagen grupu činimo bržom, otpornijom i konkurentnijom“, rekao je Blume.

On je dodao da su za to potrebni i bolji uslovi u međunarodnom poređenju, uključujući prihvatljiviju strukturu troškova, konkurentne cijene energije, jasnije usmjeren tehnološki razvoj i pouzdanu politiku podsticaja.