Golf dizel prestaje da se proizvodi? Folksvagen pravi istorijski potez, kraj jedne ere

Folksvagen Golf i dizel motori su nerazdvojni od prve generacije ovog modela, ali jedno veliko evropsko tržište je upravo predalo legendarni Golf istoriji.

Zbog izuzetno slabe potražnje kupaca, Folksvagen je donio radikalnu odluku i potpuno uklonio dizel verzije Golfa iz prodajnog programa u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Kako je portparol Folksvagena zvanično potvrdio automobilskom časopisu „Auto motor und sport“, konfiguracija novih Golfova sa dizel motorom za britanske kupce više nije moguća. Svi tamošnji ljubitelji dizela koji žele da kupe ovaj model po svaku cijenu moraće da se zadovolje isključivo gotovim vozilima koja se trenutno nalaze u skladištima i zalihama ovlašćenih dilera.

Istorija koja traje tačno pola vijeka

Ova odluka označava bolan prekid sa tradicijom koja je započeta još davne 1976. godine sa prvom generacijom Golfa, ispod čije se haube nalazio atmosferski dizel motor od 1,5 litara sa samo 50 KS (kasnije pojačan na 1,6 litara i 54 KS). Pojavom turbopunjača, rođen je legendarni GTD sa 70 KS, a kroz naredne generacije i decenije smjenjivale su se legendarne generacije SDI i legendarnih TDI motora, stičući ikonski status širom Evrope, a posebno u našem regionu.

U aktuelnoj osmoj generaciji (Golf 8), kupci su mogli da biraju između dobro poznatog 2.0 TDI motora u verzijama sa 116 ili 150 KS. Međutim, na ostrvu je ta priča sada trajno završena.

Britanci masovno okreću leđa dizel automobilima

Odluka o uklanjanju dizel opcija iz asortimana je direktan rezultat drastičnog pada interesovanja kupaca. Podaci Evropskog udruženja proizvođača automobila (ACEA) jasno pokazuju obim ovog kolapsa tržišta: u Velikoj Britaniji je u prvih pet mjeseci 2026. godine prodato samo 16.943 dizel automobila – a to je računajući sve marke automobila zajedno! Kada se ova brojka uporedi sa ukupnim britanskim tržištem, koje je u istom periodu iznosilo 925.000 vozila, jasno je da su dizel motori svedeni na statističku grešku.

Folksvagen je stoga odlučio da se na britanskom tržištu u potpunosti fokusira na benzinske (TSI) i sve popularnije hibridne (eHybrid) pogonske sklopove.

Da li isti scenario preti ostatku Evrope?

Međutim, ljubitelji tradicionalnih motora u ostatku evropskog kontinenta za sada mogu da odahnu.

Sjedište Folksvagena u Volfsburgu naglašava da ostala evropska tržišta trenutno ne moraju da brinu o dostupnosti dizel verzija.

Golf sa TDI pogonskim sklopom i dalje se normalno proizvodi na fabričkim linijama i biće redovno isporučivan na sva tržišta gde postoji ekonomski opravdana potražnja za njim.

(telegraf)