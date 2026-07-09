Bošnjacima Ustavni sud BiH adresa za sve probleme

Ustavni sud BiH Bošnjacima je adresa za rješavanje svih problema. Ovaj put Denis Bećirović najavljuje apelaciju zbog veta Željke Cvijanović o izboru članova Komisje za nacionalne spomenike BiH. Uvjerava da Narodna skupština Srpske nema nadležnost da o tome odlučuje

."Posebno je važno istaći da članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović nije u skladu s Ustavom BiH i Poslovnikom o radu Predsjedništva BiH ovu odluku proglasila destruktivnom po vitalni entitetski interes za područje s kojeg je izabrana", rekao je Denis Bećirović, predsjedavajući Predsjedništav BiH.

U Ustavu BiH, ipak, ne piše tako. U članu pet, tačka dva utvrđen način odlučivanja Predsjedništva BiH.

"Predsjedništvo će nastojati da konsenzusom usvoji sve odluke Predsjedništva. Član Predsjedništva koji se ne slaže sa nekom odlukom Predsjedništva može da izjavi da je ona veoma štetna po vitalne interese entiteta za teritoriju sa koje je izabran, pod uslovom da to učini u roku od tri dana od njenog usvajanja", stoji u Ustavu BiH.

Bećirović kao argument navodi i to da ovdje nije riječ o vanjskoj politici i da zato Parlament Srpske nema nadležnost da odluku proglasi štetnom po vitalni nacionalni interes srpskog naroda. Pravnici ga demantuju. Kažu da je element inostranosti sadržan u samom pokušaju da se imenuju stranci u Komisju za očuvanje nacionalnih spomenika. Smatraju i da je zahtjev Bećirovića prema Ustavnom sudu u potpunosti neosnovan.

„Neosnovanost je sadržana u činjenici da je Ustavni sud BiH u vlastitoj ustavnosudskoj praksi proglasio da neće davati definiciju vanjske politike, te da je to pitanje ostavio zakonodavcu“, rekao je Damir Sakić, pravnik.

Veto na preglasavanje u Predsjedništvu BiH starije je od Dejtonskog mirovnog sporazuma. Veto je bio preduslov za uspostavljanje mira. Osporavanje veta direktan je udar na mir u BiH i njeno postojanje, kaže Ognjen Tadić.

„Denis Bećirović je rijedak politički talenat koji je uspio da se istovremeno nađe u dvije slijepe ulice. Izbjegavajući to da u regularnom postupku donese odluku koja je očito iz domena spoljne politike, jer se radi o sprovođenju Aneksa 8. On je isprovocirao situaciju u kojoj čak i kada bi bilo po njegovom, odluka ne bi mogla biti donesena, jer bi je zbog preglasavanja morao potvrditi Predstavnički dom“, rekao je Ognjen Tadić, pravnik.

Narodna skupština je mjesto odlučivanja za svaki veto koji pokrene srpski član Predsedništva BiH, jasan je Mladen Ilić. Samim tim odluka druga dva članova Predsjedništva da imenuju članove Komisije za nacionalne spomenike je mrtvo slovo na papiru.

„Ova odluka NS koja je usvojena prije dva dana je konačna. Bilo kakve političke ili svake druge egzebicije, koje pokušavaju kroz Ustavni sud BiH, koji je više puta pokazao da su odluke koje donosi političke, a ne pravne, može uvesti u određenu neizvjesnost i samo funkcionisanje zajedničkih institucija“, rekao je Mladen Ilić, član Odbora za ustavna pitanja NSRS.

Ustavni sud BiH ranije je zauzeo stav da neće davati definiciju vanjske politike, već da se to pitanje treba urediti zakonom.