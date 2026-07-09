Nada za oboljele od multiple skleroze: Vještačka inteligencija je nešto otkrila

Naučnici sa Univerziteta u Bafalu razvili su sistem zasnovan na vještačkoj inteligenciji koji na MRI snimcima otkriva lezije mozga koje su do sada bile nevidljive standardnim metodama.

Novo istraživanje donosi ohrabrujuće vijesti za oboljele od multiple skleroze (MS). Naime, naučnici sa Univerziteta u Bafalu razvili su metodu koja uz pomoć vještačke inteligencije može da otkrije oštećenja u mozgu koja su do sada ostajala skrivena na standardnim MRI snimcima.

To bi moglo da unapredi dijagnostiku, praćenje bolesti i razvoj novih terapija, piše britanski Dejli Mejl.

Multipla skleroza je hronična autoimuna bolest u kojoj imuni sistem napada mijelinsku ovojnicu nervnih vlakana, remeteći prenos nervnih impulsa između mozga i ostatka tijela.

Bolest može da izazove niz simptoma, među kojima su umor, problemi sa vidom, slabost mišića, poremećaji ravnoteže, utrnulost, kao i poteškoće sa pamćenjem i koncentracijom.

Jedni od glavnih pokazatelja bolesti su lezije i ožiljci na mozgu i kičmenoj moždini. Međutim, dosadašnja magnetna rezonanca uglavnom je mogla da prikaže promjene u beloj masi mozga, dok su lezije u sivoj masi, za koje se smatra da imaju važnu ulogu u napredovanju bolesti i razvoju invaliditeta, ostajale gotovo nevidljive.

U istraživanju objavljenom u publikaciji Communications Medicine tim naučnika koristio je vještačku inteligenciju. Analizirali su više različitih MRI snimaka istog mozga istovremeno.

Algoritam je uspeo da prepozna veoma suptilne razlike koje ljudsko oko ne može da uoči i na snimcima više od 700 osoba sa multiplom sklerozom identifikovao je više od 11.000 prethodno neotkrivenih lezija u sivoj masi.

"Ovo otkriće moglo bi da ima veliki uticaj na kliničku praksu. Preciznije praćenje promjena u mozgu omogućilo bi ljekarima bolje razumijevanje toka bolesti, ranije prepoznavanje njenog napredovanja, kao i objektivniju procjenu efikasnosti postojećih i budućih lijekova", kažu autori istraživanja.

Takođe ističu da su histopatolozi već decenijama na uzorcima moždanog tkiva nakon smrti dokazivali postojanje ovih lezija, ali tehnologija nije omogućavala njihovo pouzdano otkrivanje kod živih pacijenata.

Zato je razvoj vještačke inteligencije otvorio mogućnost da se te informacije prvi put iskoriste u svakodnevnoj medicinskoj praksi.

Nada oboljelima

Iako multipla skleroza i dalje nema lijek, posljednjih godina bilježi se napredak u razvoju terapija koje mogu da uspore njeno napredovanje i ublaže simptome. Novo otkriće daje nadu da bi buduće liječenje moglo da bude još efikasnije, jer će lekari imati znatno jasniji uvid u ono što se dešava u mozgu tokom bolesti.

Bolest se najčešće dijagnostikuje između 20. i 40. godine života, a smatra se da nastaje kada imuni sistem pogrešno napada sopstveni centralni nervni sistem. Iako sama po sebi uglavnom nije smrtonosna, u uznapredovalim stadijumima može ozbiljno da naruši kvalitet života i poveća rizik od komplikacija.

(b92)