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Širi se opasna zaraza: Djeca najugroženija, objavljeni alarmantni podaci

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 14:39

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Foto: Pexel/ www.kaboompics.com

Bugarska bilježi nagli porast broja obolelih od malih boginja, a prema najnovijim podacima Ministarstva zdravlja zaraženo je 446 osoba, među kojima je čak 368 djece.

U Bugarskoj je do sada potvrđeno 446 slučajeva malih boginja, a najveći deo oboljelih čine djeca njih 368, saopštilo je Ministarstvo zdravlja, prenosi portal Novinite.

Zaraza je registrovana u 11 oblasti širom zemlje, pri čemu je najteža situacija u oblasti Vraca, gde je evidentirano više od 220 slučajeva. Veći broj oboljelih zabilježen je i u Plevenu i Loveču.

Slučajevi malih boginja potvrđeni su i u oblastima Montana, Varna, Ruse, Vidin, Pernik i Trgovište, kao i u Sofiji i njenoj okolini.

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Prema podacima Ministarstva zdravlja, 228 zaraženih nije bilo vakcinisano protiv malih boginja, bilo zbog uzrasta ili drugih razloga, dok za 37 oboljelih nije poznato da li su primili vakcinu.

Od početka epidemije u Bugarskoj dato je 48.826 doza MMR vakcine, koja štiti od malih boginja, zauški i rubeole.

Vakcinacija protiv malih boginja u Bugarskoj je obavezna, sprovodi se sa navršenih 13 meseci života i ponovo u 12. godini, a vakcina je besplatna, prenosi Mondo.

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