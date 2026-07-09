Ostojić: Borba za nezavisnost Srpske biće nastavljena

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić rekao je da borba za potpunu nezavisnost i slobodu Srpske traje i danas i da će biti nastavljena, a da je Hercegovački ustanak bio iskra kojom su se Srbi vodili u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

"Daće Gospod da jednom budemo potpuno nezavisni i da jednom Srbija, Crna Gora i Republika Srpska budu jedna država, "izjavio je Ostojić u Krekovima kod Nevesinja gdje je obilježena 151 godina od Nevesinjske puške.

Ocijenio je da je i izrazio zadovoljstvo što se danas u junačkoj, hrabroj Hercegovini, postojbini Svetog Save i Nemanjića, obilježava ovaj istorijski događaj.

"Od Boja na Kosovu do današnjeg dana, na ovim prostorima traje borba srpskog naroda za slobodu. Hercegovački ustanak je izazvao buru na Balkanu. Ta borba srpskog naroda za slobodu dovela je do Velike istočne krize, do rata između Srbije i Otomanske imperije, i Crne Gore protiv Otomanske imperije", podsjetio je Ostojić.

Prema njegovim riječima, tadašnja borba rezultirala je Berlinskim kongresom, nezavisnošću Srbije i Crne Gore, te njihovim teritorijalnim proširenjem.

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Prva Nevesinjska puška bio je ustanak podignut u mjestu Krekovi kod Nevesinja 9. jula 1875. godine protiv otomanske vlasti i ubrzo se proširio na cijelu BiH, uz podršku Srbije i Crne Gore.

To je vremenom preraslo u srpsko-turski rat. Na Berlinskom kongresu 1878. godine Srbija i Crna Gora dobile su nezavisnost i teritorijalno proširenje, dok je Austrougarska na 30 godina okupirala BiH.

(SRNA)