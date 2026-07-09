Pogledajte gdje Iranci drže tijelo ubijenog ajatolaha, Finci u šoku

Finski trgovački lanac Kesko pokrenuo je internu istragu nakon što se na snimcima pogrebne povorke ubijenog iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija, u iračkom gradu Karbali pojavio rashladni kamion s oznakama koje podsjećaju na vizuelni identitet njihovog maloprodajnog lanca K grupa (K Group).

Na video-snimku agencije Rojters (Reuters) vidi se kako ožalošćeni okružuju rashladni kamion, nakon čega se otvaraju zadnja vrata vozila. Iz tovarnog prostora izlazi maglica, a muškarci odjeveni u crno iznose čelični kovčeg prekriven iranskom zastavom. Rojters navodi da je riječ o Hamneijevom kovčegu.

Zbunjeni čelnici Keska poručili su da su za slučaj saznali tek nakon što su se snimci pojavili u medijima, te naglasili da kompanija nema nikakvu direktnu povezanost s vozilom, piše „Helsinki tajms“ (Helsinki Times).

For some strange reason, Ali Khamenei's corpse was transported in a Finnish grocery store truck: pic.twitter.com/71dnclsVvZ — Vatnik Soup (@P_Kallioniemi) July 9, 2026

Objasnili su da ne posjeduju vlastite kamione za prevoz robe, već da prevoz obavljaju ugovoreni logistički partneri. Prema njihovoj procjeni, najvjerovatnije je jedan od partnera prodao kamion bez uklanjanja oznaka K grupe, iako ugovori obavezuju prevoznike da prije prodaje uklone sve naljepnice i obilježja kompanije.

Hamnei je poginuo 28. februara u vazdušnim napadima koje su izvele Sjedinjene Američke Države i Izrael nakon eskalacije sukoba. Njegova višednevna sahrana počela je u Iranu, a potom je nastavljena u iračkim svetim gradovima Nadžafu i Karbali, važnim odredištima za šiitske muslimane.

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U srijedu su hiljade ljudi u Nadžafu pratile kovčeg uz povike „Smrt Americi“ i „Smrt Izraelu“, dok su se iznad okupljenih vijorile iranske i iračke zastave, te zastave proiranskih iračkih milicija. Nakon ceremonija u Iraku, kovčeg je vraćen u Iran, gdje će Hamnei biti sahranjen u svom rodnom Mašhadu, jednom od najsvetijih gradova u zemlji.

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan i komandanti Korpusa islamske revolucionarne garde takođe su stigli kako bi učestvovali u povorci.