Pomak u pregovorima Vašingtona i Teherana; Iran se sprema za sahranu Alija Hamneija

Dok Vašington i Teheran beleže nove diplomatske pomake posle višemjesečne krize, Iran se priprema za državnu sahranu Alija Hamneija pod pojačanim mjerama bezbjednosti.

Istovremeno, nastavljaju se posrednički napori da se dođe do dogovora o budućnosti Pojasa Gaze.

Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su pomak u indirektnim razgovorima u Dohi i dogovorili nastavak pregovora poslije sahrane nekadašnjeg vrhovnog vođe Islamske Republike Alija Hamneija.

Vašington ističe da je glavni cilj denuklearizacija Irana, a u središtu posljednje runde dijaloga bio je Ormuski moreuz i pitanje buduće naplate putarina kroz uski tjesnac.

Za to vrijeme, Teheran se sprema za šestodnevnu državnu sahranu Alija Hamneija, koja počinje u subotu i – prema najavama – okupiće milione ljudi i brojne strane delegacije.

Zbog bezbjednosnog rizika, aktuelni vrhovni vođa Modžtaba Hamnei neće prisustvovati sahrani svog oca. Odluka je donijeta poslije pretnji iz Izraela.

Diplomatski napori nastavljaju se i oko Pojasa Gaze. Hamas tvrdi da je uz posredovanje više zemalja iz predloga sporazuma za budućnost enklave uklonjen zahtjev za potpunim razoružanjem pokreta, prenosi RTS