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Medvedev: Finska od sada na mapi nuklearnih ciljeva Moskve

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 22:34

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Дмитриј Медведев
Foto: Tanjug/Oleg Molchanov, Sputnik Pool Photo via AP

Finska će biti dodata na mapu nuklearnih ciljeva Moskve nakon što je ukinula zabranu raspoređivanja nuklearnog oružja, izjavio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

"Finska je ukinula zabranu raspoređivanja nuklearnog oružja na svojoj teritoriji. Šta se time mijenja za Fince? Samo jedna mala promjena njihova zemlja je sada na mapi nuklearnih ciljeva Rusije", napisao je Medvedev na društvenim mrežama.

On je ironično dodao da je Finska sada dostigla vrhunac bezbjednosti.

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Prethodno je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova istakla da će Rusija preduzeti političke i vojnotehničke mjere kao odgovor na ukidanje zabrane razmještanja nuklearnog oružja u Finskoj.

Ranije je finski predsjednik Aleksandar Stub odobrio amandmane na Zakon o nuklearnoj energiji i Krivični zakonik, kojima se ukida zabrana uvoza, proizvodnje, skladištenja i upotrebe nuklearnog oružja u toj zemlji, prenosi Srna.

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Tagovi :

Dmitrij Medvedev

Rusija

Moskva

nuklearno oružje

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