Logo

Pao snijeg nakon sedmice rekordnih vrućina

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 21:29

Komentari:

0
Сније на грани зима хладноћа вријеме
Foto: Pexel/ Teagan Hunt

Nakon sedam dana koje je obilježio rekordan toplotni talas, na alpskom prevoju Stevlio u Italiji pao je snijeg.

Područja Trentina i Južnog Tirola zahvatili su snažan vjetar, grad i obilne padavine, zbog čega su vatrogasci intervenisali na više lokacija u pokrajinama Bolcano, Merano i Brešanone.

Сунце и врућина

Svijet

Alarm u Njemačkoj: Vrućine odnijele više od 800 života prije rekordnog toplotnog talasa

Iako je zahlađenje donijelo kratkotrajno olakšanje nakon jednog od najintenzivnijih toplotnih talasa ovog ljeta, italijanske meteorološke službe izdale su žuta upozorenja za dijelove centralne i južne Italije zbog mogućih grmljavinskih oluja i obilnih padavina.

Predsjednik regiona Veneto proglasio je vanredno stanje zbog dugotrajne suše i opasnosti od prodora slane morske vode u riječne tokove, nakon višemjesečnog manjka padavina koje traje još od marta, prenosi Srna.

Meteorolozi upozoravaju da osvježenje neće dugo trajati i da se već narednih dana očekuje novi porast temperatura širom Italije.

Пожар ватрогасци

Srbija

Zapalio se šinobus na pruzi, svi putnici evakuisani

Evropa je ove godine pogođena nizom ekstremnih vremenskih pojava, od rekordnih vrućina do snažnih oluja, a stručnjaci ističu da su ovakve nagle promjene vremena sve češće usljed klimatskih promjena, prenosi "Anadolija".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Italija

Rekordni toplotni talas

Snijeg

Komentari (0)

Više iz rubrike

vrućina sunce toplota

Svijet

Alarm u Njemačkoj: Vrućine odnijele više od 800 života prije rekordnog toplotnog talasa

1 h

0
Величанствена лавица која се одмара на бујној зеленој ливади.

Svijet

Lavica otela dječaka (5) iz djedovog krila i odvukla ga u šumu: Nije mu bilo spasa

1 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Svijet

Lažni bolničar se našao pred sudom: Pacijent iz BiH preminuo jer mu nije pozvao pravog doktora

2 h

0
Планина

Svijet

Pronađena tijela majke i sina: Stradali tokom planinarenja?

4 h

0

  • Najnovije

22

21

Žestoka tuča u moru: Djeca i turisti sve gledali u šoku

22

10

Tragičan kraj potrage: Pronađeno tijelo u Uni

22

05

Čovjek koji je živio 104 godine otkrio tajnu dugovječnosti: Ovu biljku je jeo svakog dana

21

41

Dječak (11) kamionom uletio među budističke vjernike, ima mrtvih

21

41

Pravoslavni vjernici sutra slave veliki praznik za koji se vezuje jedno bitno vjerovanje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima