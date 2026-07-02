Pao snijeg nakon sedmice rekordnih vrućina

Nakon sedam dana koje je obilježio rekordan toplotni talas, na alpskom prevoju Stevlio u Italiji pao je snijeg.

Područja Trentina i Južnog Tirola zahvatili su snažan vjetar, grad i obilne padavine, zbog čega su vatrogasci intervenisali na više lokacija u pokrajinama Bolcano, Merano i Brešanone.

Svijet Alarm u Njemačkoj: Vrućine odnijele više od 800 života prije rekordnog toplotnog talasa

Iako je zahlađenje donijelo kratkotrajno olakšanje nakon jednog od najintenzivnijih toplotnih talasa ovog ljeta, italijanske meteorološke službe izdale su žuta upozorenja za dijelove centralne i južne Italije zbog mogućih grmljavinskih oluja i obilnih padavina.

Predsjednik regiona Veneto proglasio je vanredno stanje zbog dugotrajne suše i opasnosti od prodora slane morske vode u riječne tokove, nakon višemjesečnog manjka padavina koje traje još od marta, prenosi Srna.

Meteorolozi upozoravaju da osvježenje neće dugo trajati i da se već narednih dana očekuje novi porast temperatura širom Italije.

Srbija Zapalio se šinobus na pruzi, svi putnici evakuisani

Evropa je ove godine pogođena nizom ekstremnih vremenskih pojava, od rekordnih vrućina do snažnih oluja, a stručnjaci ističu da su ovakve nagle promjene vremena sve češće usljed klimatskih promjena, prenosi "Anadolija".