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Lažni bolničar se našao pred sudom: Pacijent iz BiH preminuo jer mu nije pozvao pravog doktora

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ATV redakcija
02.07.2026 19:55

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Foto: Pixabay

Muškarac iz Turske nalazi se pred njemačkim sudom. On je optužen da se pomoću falsifikovanih dokumenata zaposlio kao medicinski tehničar u službama hitne pomoći u dva njemačka grada.

Prema navodima optužnice, muškarac je dva puta konkurisao za posao koristeći lažnu dokumentaciju kojom je tvrdio da posjeduje kvalifikacije za rad kao hitni medicinski tehničar.

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“Sve se dogodilo prošle godine u augustu mjesecu. Bosanac se razbolio, loše mu bilo. Zvali Hitnu pomoć i došao taj lažni bolničar koji mu je dao pogrešan lijek. Nije htio ni pravog doktora da pozove a muškarac rodom iz Sanskog Mosta preminuo je na putu do bolnice. Tuga” – govori izvor blizak porodici nastradalog muškarca za Crnu-Hroniku.

Najteža tačka optužnice odnosi se na intervenciju tokom koje, prema tvrdnjama tužilaštva, nije pozvao ljekara hitne pomoći iako je zdravstveno stanje pacijenta to zahtijevalo. Pacijent iz BiH je kasnije preminuo, zbog čega će sud tokom postupka utvrđivati da li postoji odgovornost optuženog za njegovu smrt.

Pored toga, 30-godišnjak se tereti za krivotvorenje isprava i druga krivična djela povezana s lažnim predstavljanjem i zapošljavanjem.

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Suđenje je u toku, a konačnu odluku o njegovoj krivici donijeće nadležni sud nakon izvođenja svih dokaza.

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Suđenje

Njemačka

falsifikovanje dokumenata

Doktor

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