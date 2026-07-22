Cijene gasa u Evropi porasle su za 50 odsto uoči zime zbog prekida isporuka ruskog gasa, izjavio je specijalni izaslanik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.

- Dolazi zima, dok cijene gasa u Evropi rastu za 50 odsto zbog približavanja cunamija energetske krize i odvajanja od ruskog gasa - napisao je Dmitrijev na Iksu.

On je komentarisao pisanje "Fajnenšel tajmsa" o osjetljivosti Evrope na veliko povećanje cijena gasa izazvano toplotnim talasima, zabrinutosti oko zimskih zaliha i poremećaja u transportu kroz Ormuski moreuz.