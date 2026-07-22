Dmitrijev: Gas u Evropi skuplji za 50 odsto uoči zime

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Cijene gasa u Evropi porasle su za 50 odsto uoči zime zbog prekida isporuka ruskog gasa, izjavio je specijalni izaslanik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.
- Dolazi zima, dok cijene gasa u Evropi rastu za 50 odsto zbog približavanja cunamija energetske krize i odvajanja od ruskog gasa - napisao je Dmitrijev na Iksu.
On je komentarisao pisanje "Fajnenšel tajmsa" o osjetljivosti Evrope na veliko povećanje cijena gasa izazvano toplotnim talasima, zabrinutosti oko zimskih zaliha i poremećaja u transportu kroz Ormuski moreuz.
Winter is coming as European gas prices surge by 50% due to an approaching energy crisis tsunami and decoupling from Russian gas. pic.twitter.com/154QiLQnjq— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) July 22, 2026
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