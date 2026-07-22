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SAD obavijestile Izrael da planiraju da intenziviraju vojne udare na Iran

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 22:14

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САД обавијестиле Израел да планирају да интензивирају војне ударе на Иран
Foto: Tanjug / AP / Alex Brandon

Sjedinjene Američke Države su obavijestile Izrael da u narednim danima planiraju da pojačaju vojne udare na Iran, uključujući i upotrebu teških bombardera, prvi put od ovogodišnje zajedničke američko-izraelske kampanje protiv Irana, prenijeli su danas izraelski mediji.

Prema ovim tvrdnjama, očekuje se da će američki bombarderi gađati nuklearno postrojenje Pikejks mauntin u blizini grada Kom, s obzirom na ponovljene prijetnje američkog predsjednika Donalda Trampa tokom protekle nedjelje da će ta oblast veoma brzo biti na udaru američkih snaga, prenosi Tajms of Izrael.

Bliska bezbjednosna koordinacija između Izraela i SAD navodno ima za cilj da omogući Izraelu da se pripremi za mogućnost da Iran odgovori na pojačane američke udare eskalacijom svojih napada, uključujući lansiranje raketa na Izrael zbog čega je Izrael od večeras u stanju najviše pripravnosti.

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Izrael

Amerika

Iran

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