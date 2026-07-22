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Austrija otvorila policijsku stanicu u Hitlerovoj rodnoj kući

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 17:36

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Аустрија отворила полицијску станицу у Хитлеровој родној кући
Foto: Google maps

Austrijske vlasti otvorile su policijsku stanicu u kući u gradu Braunau am In (Braunau am Inn), u kojoj je 1889. godine rođen nacistički vođa Adolf Hitler, nakon višegodišnjih rasprava o budućnosti te zgrade.

Nekadašnja gostionica iz 17. vijeka obnovljena je, a njen izgled izmijenjen kako bi se spriječilo da postane mjesto okupljanja neonacista i pristalica krajnje desnice.

Hitler je u kući na adresi Salcburger Forštat 15 živio samo nekoliko sedmica, nakon čega se njegova porodica preselila na drugu adresu u Braunauu. Grad su trajno napustili kada je imao tri godine, piše Bi-Bi-Si (BBC).

Austrijsko Ministarstvo unutrašnjih poslova godinama je iznajmljivalo zgradu od njene vlasnice Gerlinde Pomer kako bi spriječilo njeno korišćenje u turističke svrhe.

Objekat je dugo služio kao dnevni centar i radionica za osobe sa invaliditetom, ali je ostao prazan 2011. godine nakon spora sa vlasnicom oko obnove.

Austrijski parlament je 2016. godine usvojio zakon kojim je država preuzela zgradu i vlasnici isplatila odštetu od 812.000 evra. Pomer je kasnije sudskim putem pokušala da dobije veći iznos, ali nije uspjela.

Tadašnji ministar unutrašnjih poslova Volfgang Sobotka predlagao je rušenje objekta, ali je ta ideja izazvala kritike onih koji su smatrali da bi uništavanje kuće predstavljalo izbjegavanje suočavanja Austrije sa nacističkom prošlošću.

Vlada je 2019. godine odlučila da kuću pretvori u policijsku stanicu i raspisala konkurs na nivou Evropske unije. U obnovu su uloženi milioni evra.

Dio javnosti protivio se toj odluci, smatrajući da je zgradu trebalo pretvoriti u memorijalni ili obrazovni centar posvećen suočavanju sa nacističkim zločinima.

Na ulici ispred kuće nalazi se kamen donesen iz nekadašnjeg koncentracionog logora Mauthauzen, postavljen 1989. godine, sa porukom: „Nikada više fašizam, u znak sjećanja na milione mrtvih.“

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Tagovi :

Adolf Hitler

rodna kuća

Austrija

policijska stanica

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