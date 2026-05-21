Zaharova: Zelenski prevario Ukrajince kao Hitler Nijemce

21.05.2026 11:57

Украјински предсједник Володимир Зеленски стиже на самит Б9 у Букурешту, одржан у предсједничкој палати Котрочени у Букурешту, Румунија, у сриједу, 13. маја 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Vadim Ghirda

Ukrajinski građani, koji su ukazali povjerenje Vladimiru Zelenskom, bili su podjednako surovo prevareni onako kao što je Njemce prevario Adolf Hitler, izjavila je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

„Poveravajući budućnost zemlje Zelenskom, Ukrajinci su bili prevareni. Bili su prevareni podjednako okrutno kao što su Nemci bili prevareni od strane Hitlera“, rekla je diplomata na brifingu.

Prema njenim rečima, Zelenski je nadmašio cinizam pučista koji su došli na vlast u Kijevu 2014. godine, a njegov korumpirani režim je nastavio da eksploatiše Ukrajinu u još većim razmerama.

Obični građani Ukrajine umiru zbog luksuznog nakita Jelene Zelenske i zlatnog toaleta Timura Mindiča i da bi ukrajinsko rukovodstvo moglo da putuje u inostranstvo i zabavlja se, ocenila je ona.

Zaharova je primetila da ukrajinsku elitu nije ni sramota da priča o tome i kao da se ruga onim građanima koji su doživeli drugačiju sudbinu.

Zelenski lagao tokom predizborne kampanje

Portparol je takođe ukazala na laži Zelenskog tokom njegove predizborne kampanje, kada je obećao da će istražiti tragediju u Domu sindikata u Odesi i kazniti odgovorne.

Елена Зеленски

Svijet

Sprema se hapšenje supruge Vladimira Zelenskog?

Zaharova je podsetila na intervju koji je Zelenski dao tokom svoje kampanje, u kojem je, povodom šeste godišnjice tragedije u Domu sindikata u Odesi, izjavio da „država mora učiniti sve da obezbedi efikasnu i nepristrasnu istragu svih okolnosti tog strašnog dana“.

Kijevski režim stvara utočište za teroriste u Ukrajini

Kijevski režim namerno stvara sigurno utočište za teroriste u svojoj zemlji, a vlasti podstiču i olakšavaju planiranje terorističkih zločina, konstatovala je Zaharova.

„Ukrajinske vlasti otvoreno podstiču i olakšavaju planiranje, organizovanje i izvršenje terorističkih zločina, uključujući ciljano detoniranje eksplozivnih naprava na javnim mestima, ubistvo civila i bombardovanje vitalne civilne infrastrukture ne samo u Rusiji već i u inostranstvu“, rekla je ona tokom brifinga.

(sputnik srbija)

Peskov otkrio kada se očekuje prekid vatre

Dodik za TASS: Zelenski probao da kupi oružje od Bošnjaka u BiH

Lavrov o Zelenskom: Komičar pokušava da igra tragediju

Nakon Trampa oglasio se i Zelenski: Ima očekivanja od Amerike

Ukida se 500 evra

Britanski radio greškom objavio da je kralj umro

