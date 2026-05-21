Logo
Large banner

Ukida se 500 evra

21.05.2026 10:48

Komentari:

0
Укида се 500 евра
Foto: Envato/wirestock

Evropska centralna banka u završnoj je fazi projekta redizajna novčanica evra, koji je pokrenut krajem 2021. godine.

Nova serija donijeće značajne promjene u izgledu, ali i u strukturi apoena, među kojima je i ukidanje novčanice od 500 evra.

ECB je u julu prošle godine raspisala konkurs za evropske grafičke dizajnere kako bi prikupila vizuelne prijedloge za novu seriju novčanica.

Бундеслига

Fudbal

Bundesliga ne želi generalnog sponzora

Dizajneri koji su prošli selekciju imaju rok do kraja ovog mjeseca da dostave svoja konačna rješenja. Nakon toga, prijedlozi će biti proslijeđeni stručnom žiriju, a zatim i Upravnom savjetu ECB na konačno razmatranje.

Ukidanje apoena od 500 evra

ECB je potvrdila da će u novoj seriji novčanica biti ukinut apoen od 500 evra, što je ranije već bilo najavljeno. Ova odluka donijeta je sa ciljem smanjenja rizika od pranja novca i lakšeg praćenja finansijskih tokova. Ipak, to ne znači da postojeće novčanice od 500 evra prestaju važiti.

школа-учионица

Srbija

Đaci bježe od ovog zanimanja: Plata i do 2.500 evra mjesečno, ali klupe prazne

One će i dalje ostati zakonito sredstvo plaćanja i moći će da se koristiti bez vremenskog ograničenja, iako nove više neće biti štampane.

Redizajn novčanica eura predstavlja jednu od najvećih promjena u evrozoni u posljednje dvije decenije, a njegov završetak i uvođenje nove serije očekuju se nakon što ECB finalizira izbor dizajna i tehničkih rješenja.

(Avaz)

Podijeli:

Tagovi :

Evropska centralna banka

500 evra

novčanica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сликовит поглед на улцињску обалу са стјеновитим обалама и кућама на обронцима брда.

Region

Crna Gora odlučila: Paprene kazne za nesavjesne turiste, idu i do 1.000 KM

2 h

0
Саво Минић и робот 14. Фестивал науке

Nauka i tehnologija

"Budućnost je stigla": Minića na vratima dočekao robot

2 h

0
Дрога Акција Мицелиј

Hronika

Akcija Micelij: Uhapšen Sarajlija, pronađena veća količina droge

2 h

0
Револуција у лијечењу: Руси развили лијек против рака дојке

Nauka i tehnologija

Revolucija u liječenju: Rusi razvili lijek protiv raka dojke

2 h

0

Više iz rubrike

Члан медицинског особља, у заштитној опреми, хода да прими америчког љекара који је био у контакту са људима зараженим еболом у болницу у Прагу, Чешка Република, у четвртак, 21. маја 2026.

Svijet

Ebola stigla u Evropu: Zaraženi pacijent sletio u Berlin

2 h

0
Британски радио грешком објавио да је краљ умро

Svijet

Britanski radio greškom objavio da je kralj umro

3 h

0
Сунце

Svijet

Toplotni talas zahvatio dijelove Indije

3 h

0
Ванеса Трамп

Svijet

Vanesa Tramp oboljela od raka

3 h

0

  • Najnovije

12

50

Zaharova o generalu Mladiću: Nečovječnost Mehanizma, gdje su sada nevladine organizacije i evropski izvjestioci

12

47

Uhapšen kantonalni ministar Denis Osmankić

12

44

Cijanović: Fenomenalno otkriće gradonačelnika Banjaluke

12

36

Upucan poznati ugostitelj u Beogradu

12

22

Evo zbog čega Sloba Vasić neće biti pušten iz psihijatrijske ustanove

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner