Ukida se 500 evra

Evropska centralna banka u završnoj je fazi projekta redizajna novčanica evra, koji je pokrenut krajem 2021. godine.

Nova serija donijeće značajne promjene u izgledu, ali i u strukturi apoena, među kojima je i ukidanje novčanice od 500 evra.

ECB je u julu prošle godine raspisala konkurs za evropske grafičke dizajnere kako bi prikupila vizuelne prijedloge za novu seriju novčanica.

Dizajneri koji su prošli selekciju imaju rok do kraja ovog mjeseca da dostave svoja konačna rješenja. Nakon toga, prijedlozi će biti proslijeđeni stručnom žiriju, a zatim i Upravnom savjetu ECB na konačno razmatranje.

Ukidanje apoena od 500 evra

ECB je potvrdila da će u novoj seriji novčanica biti ukinut apoen od 500 evra, što je ranije već bilo najavljeno. Ova odluka donijeta je sa ciljem smanjenja rizika od pranja novca i lakšeg praćenja finansijskih tokova. Ipak, to ne znači da postojeće novčanice od 500 evra prestaju važiti.

One će i dalje ostati zakonito sredstvo plaćanja i moći će da se koristiti bez vremenskog ograničenja, iako nove više neće biti štampane.

Redizajn novčanica eura predstavlja jednu od najvećih promjena u evrozoni u posljednje dvije decenije, a njegov završetak i uvođenje nove serije očekuju se nakon što ECB finalizira izbor dizajna i tehničkih rješenja.

(Avaz)