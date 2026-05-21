Vanesa Tramp oboljela od raka

21.05.2026 09:15

Ванеса Трамп
Foto: Youtube/Kai Trump

Vanesa Tramp, bivša supruga Donalda Trampa mlađeg, saopštila je danas da joj je otkriven rak dojke i da radi na planu liječenja.

"Željela bih da zahvalim svojim ljekarima što su mi ranije ove nedjelje obavili proceduru", rekla je Vanesa Tramp (48) u objavi na Instagramu, prenosi NBC.

Vanesa Tramp je bila udata za Donalda Trampa mlađeg, najstarijeg sina američkog predsjednika Donalda Trampa, od 2005. do 2018. godine, i par zajedno ima petoro djece.

Ona je trenutno u vezi sa igračem golfa Tajgerom Vudsom, prenosi Tanjug.

