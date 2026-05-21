Zašto je Putin skinuo sako u Pekingu

21.05.2026 08:47

Руски предсједник Владимир Путин, у центру, хода ка авиону на Међународном аеродрому Пекинг Капитал у Пекингу, Кина, у сриједу, 20. маја 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Alexander Kazakov

Komšija koji je došao da obiđe Peking i sretne se sa prijateljem Sijem, tako se u kineskim medijima tumači posjeta Vladimira Putina Kini, kaže za RTS profesor Nikola Zivlak koji boravi u Šangaju. Ruskom predsjedniku ukazan je najviši nivo počasti – na dočeku šef diplomatije, na Tjenanmenu topovska paljba, a na automobilu nešto za sreću. Zauzvrat, Putin je odlučio da skine sako.

Velika pažnja je u kineskim medijima posvećena posjeti ruskog predsjednika Pekingu, koja je uslijedila samo nekoliko dana nakon što je u zvaničnoj posjeti Kini boravio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Iako su obje posjete bitne, primjetna je razlika u izvještavanju, rekao je za RTS vanredni profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu Nikola Zivlak, koji je trenutno angažovan kao predavač i prodekan na azijskom kampusu Emlion u Šangaju.

“Obje posjete su i racionalne i normalne. Kina i Rusija su komšijske zemlje u odličnim odnosima, a sa SAD je riječ o odnosima dvije najveće supersile. Sa Amerikom se osjeća neka vrsta konfrontacije, tenzije posljednjih godina, dok je sa Rusijom situacija mnogo lakša“, rekao je profesor Zivlak u emisiji Oko.

Zato i ne čudi što su izvještaji i komentari o Putinovoj posjeti Pekingu, kako kaže profesor, "maksimalno pozitivni".

“Komentarisali su to kao posjetu prijatelja, komšije koji je došao da obiđe glavni grad Kine i sretne sa svojim prijateljem, predsjednikom Si Đingpingom“, rekao je Zivlak.

Ruskom predsjedniku je ukazan najviši nivo počasti. Na aerodromu mu je, što je neuobičajeno, dobrodošlicu poželio ministar spoljnih poslova, dok je u njegovu čast na Tjenanmenu priređena topovska paljba.

“Dali su mu automobil sa tablicama 888 u Pekingu. Osmica je srećan broj u Kini. To je isto simbolički jako značajno. Takođe, pojavilo se u kineskim medijima - Putin je skinuo sako pri ulasku u kola, mada nije bilo toplo u Pekingu, zato što je htio da pokaže kako je relaksiran“, rekao je profesor.

Uz to, organizovan je susret sa dječakom kojem je, tokom posjete Kini 2000. godine, Putin prišao tokom šetnje parkom i poljubio ga.

“To se uvijek spominje kao neki momenat nastanka tih najsnažnijih mogućih odnosa u istoriji između Kine i Rusije. I onda su zadnjih godina tražili tog gospodina. Zove se Peng Pai i našli su ga. Sad je već odrastao čovjek i onda su se sreli“, kaže profesor ističući da je na taj način ukazano na kontinuitet u saradnji i dobrim odnosima.

Ističe da je riječ o veoma značajnoj, iako jednodnevnoj, posjeti, u koju je ruski predsjednik sa sobom poveo i pet zamjenika premijera, kao i osam ministara.

“Putin je snimio video u Rusiji, objavio ga je na društvenim mrežama i to je simbolički vrlo značajno da se predsjednik jedne tako velike zemlje obraća da kaže kako je odnos između Kine i Rusije važan za čitav svijet, kako oni žele isto da uključe i ostale. To nije ekskluzivni odnos, nego žele da uključe i ostale države i da prave kombinaciju one vin-vin varijante koje su Kinezi takođe često koristili u svom narativu“, rekao je profesor.

O značaju i porukama posete ruskog predsjednika Pekingu, par dana nakon posete predsjednika Amerike, izvijestili su svi svjetski mediji. Analitičari ocjenjuju da se Si Đinping u ovom novom svetu istakao kao dominantan lider, a da je na dijelu borba za kinesku naklonost.

Londonski Ekonomist preneo je da je Donald Tramp, tokom šetnje vrtom Džongnanhaj, strogo čuvanim kompleksom u Pekingu, pitao kineskog predsjednika da li često dovodi lidere tu. Si mu je na to odgovorio: "Ne, vrlo rijetko, ali Putin je bio ovdje."

