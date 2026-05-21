Drvar prvi put proslavlja slavu grada - poruka okupljanja

Autor:

ATV
21.05.2026 09:37

Дрвар град Титов град
Foto: YouTube/printscreen

Opština Drvar i Hram Vaznesenja Gospodnjeg svečano proslavljaju svoju krsnu slavu - Vaznesenje Gospodnje - Spasovdan.

Dušica Runić, načelnica Drvara, kaže da ovaj dan predstavlja simbol duhovne snage, međusobnog poštovanja i zajedništva koje vijekovima čuvamo na ovim prostorima.

"Ovo je istorijki momenat za Drvar jer po prvi put proslavljamo slavu grada. Šaljemo poruku snažnog okupljanja kojem težimo, čuvanja ognjišta, tradicije, kulture ali i vjere " , rekla je Runić, u Jutarnjem programu RTRS-a.

Praznik Vaznesenja Gospodnjeg ujedno je i slava Mjesne zajednice Vrtoče, pa će se kroz zajednički program liturgijskog sabranja i odavanja počasti herojima dodatno proslaviti duh tradicije našeg kraja.

"Mi smo se odvažili kao opština da zajedno obilježimo slavu, sa gostima, prijateljima Dravara i brojnim Drvarčanima", kaže Runić.

Borba je neprestana, ali nema odustajanja, kaže Runić.

"Problemi su prisutni ali se rješavaju. Drvar posljednjih godina bilježi pozitivnije priče. Puno se radi, na razvojnim projektima, jer smo i dalje u kategoriji izraziti nerazvijenih opština. Uz podršku Banjaluke, Beograda i svih dobrih ljudi idemo naprijed", rekla je Runić.

Program obilježavanja slave svih Drvarčana počinje duhovnošću i molitvom, a nastavlja se odavanjem počasti onima koji su za slobodu ovog kraja položili svoje živote.

