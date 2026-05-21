Revolucija u liječenju: Rusi razvili lijek protiv raka dojke

21.05.2026 10:29

Револуција у лијечењу: Руси развили лијек против рака дојке
Foto: Envato/LightFieldStudios

Naučnici sa Državnog univerziteta Južnog Urala (SUSU) su u okviru rada međunarodnog istraživačkog tima razvili i testirali nova jedinjenja platine koja mogu uspješno da liječe rak dojke.

Prema riječima autora istraživanja, sintetizovana jedinjenja su pokazala visoku efikasnost i smanjenu toksičnost od uobičajeno dostupnih komercijalnih lijekova, prenijela je agencija Ria Novosti.

Uprkos napretku u liječenju raka dojke, koji je jedan od najčešćih u svijetu, kod mnogih pacijenata dolazi do recidiva i neželjenih efekata usljed hemioterapije.

Prema autorima studije, nova jedinjenja mogla bi da čine osnovu za razvoj bezbjednijih i efikasnijih lijekova.

"Po prvi put smo dobili jedinjenja koja ne samo da suzbijaju rast tumora, već i štite tijelo od toksičnih efekata. Ovo otvara nove horizonte u hemioterapiji raka", rekla je naučnica u Istraživačkom institutu za napredne materijale i tehnologije za uštedu resursa SUSU, Alena Zikova.

