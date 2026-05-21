Najviši zvaničnici Srpske na liturgiji povodom krsne slave grada Banjaluka

Autor:ATV
Komentari:0
Najviši zvaničnici Republike Srpske prisustvuju Svetoj arhijerejskoj liturgiji u banjalučkom Hramu Hrista Spasitelja povodom krsne slave grada Banjaluka – Spasovdana.
Bogosluženju prisustvuju srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, premijer Srpske Savo Minić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, kao i gradonačelnik Draško Stanivuković, te brojni vjernici.
Nakon liturgije uslijediće svečana litija povodom obilježavanja gradske krsne slave, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Trenutno na programu